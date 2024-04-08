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樓市 | 中原十大屋苑周末成交跌至9宗，撤辣後首失雙位數

08/04/2024

．中原地產十大屋苑周末錄得9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平

．有三個屋苑錄0成交，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園

．中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，搶去大批客源

 

中原地產十大屋苑周末錄得9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平，有三個屋苑錄0成交，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。

　　中原地產十大屋苑周末錄得9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平，有三個屋苑錄0成交，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，港島南有大型新盤以「撈底價」開售，沽出逾400伙，搶去大批客源，港島區交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓，現時買家於一及二手市場兩邊游走，以覓心水盤入市。

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*美聯：4月首周末10大屋苑錄10宗成交按周減少37.5%*


　　據美聯物業分行統計，4月份首周末(4月6日至4月7日)十大藍籌屋苑合共錄得約10宗買賣成交，較上周末約16宗減少約37.5%，但仍連續6個周末保持雙位數。若按十五大屋苑計算，周末2天則錄得約13宗買賣成交，較上一周減少約35%。


　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的周末受惠港島南大型新盤Blue Coast開售帶動，市場釋放大量購買力，由於新盤訂價吸引，故搶去不少市場焦點及二手購買力，惟大批「西餅客」、投資客、換樓客等用家亦紛紛出動入市，為市場注入動力。雖然剛過去周末二手交投表現有所放緩，相信主要是受到新盤搶去不少購買力影響外，上月二手交投暢旺亦消化不少筍盤所致，但綜觀目前整體一二住宅交投氣氛仍然理想，不乏買家四出尋寶，市底強勁，故預期4月份一手交投有望錄得3000至3500宗水平，二手交投亦保持活躍水平。


撰文：經濟通採訪組

2024-04-08｜美就業數據強 減息進程勢延期？｜次季藍籌指南針｜本地地產股前景｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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