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港聞 | 港府擬最快年底修例，加入醫健通即自動授權私營機構上傳病歷

08/04/2024

．公私營醫療紀錄互通平台「醫健通」目前只有3成用戶授權私營醫療機構上傳病歷

．醫務衞生局表示，計劃今年底至明年初修例

．日後市民只要同意加入醫健通，就等同自動授權私營機構上傳病歷，強化公私營數據互通

 

港聞 | 港府擬最快年底修例，加入醫健通即自動授權私營機構上傳病歷

　　公私營醫療紀錄互通平台「醫健通」目前只有3成用戶授權私營醫療機構上傳病歷。醫務衞生局表示，計劃今年底至明年初修例，日後市民只要同意加入醫健通，就等同自動授權私營機構上傳病歷，強化公私營數據互通。

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　　醫衞局團隊接受報章專訪時，提到強制私營醫療機構上傳重要病歷，解釋只限於醫健通用家，強調平台是自願參與，立法是「備而不用」，不會強逼醫護人員上傳。



*今年內可達致「醫健通」數據「北上」*


　　醫衞局團隊表示，每次醫護人員查看資料，市民都會收到手機短訊通知，但在境外暫時未做到，認為醫健通數據對接只允許查閱個別病人數據，並非開放將整個數據庫予醫護人員下載，不存在帶走數百萬人數據的風險。


　　團隊又指，正與參與長者醫療券大灣區試點計劃的9間醫療機構溝通，進行數據對接，預計今年內可達致「醫健通」數據「北上」；至於數據「南下」，因涉及內地法規，需要時間處理，暫時未有定案。

 

撰文:經濟通採訪組

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