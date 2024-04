阿里王子 | 杜拜王子現身Web3高峰會,家族辦公室網站「維修中」

.阿聯酋杜拜統治家族成員杜拜王子保持低調多日後,昨天現身,擔任杜拜Web3高峰會的嘉賓及致辭

.不過,「杜拜王子」的家族辦公室網站,本港時間今晨又顯示「Under Maintenance」(維修中)字句,未能瀏覽主頁內容

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(「杜拜王子」阿里)保持低調多日後,昨天現身,擔任杜拜Web3高峰會的嘉賓及致辭。

一連兩日的「Web3 Summit Dubai 2024」昨天起在杜拜舉行,「杜拜王子」以「王子殿下私人辦公室主席(Chairman at Private Office of His Highness)」身分排嘉賓名單第一,更為論壇作開幕致辭。其他參與者還包括創投基金、區塊鍊技術、金融科技等行業的公司代表,大會預計將有3000人參與。

阿里王子出席高峰會的Youtube直播





*杜拜計劃扶持30家公司在10年內成為獨角獸*



在5分鐘的致辭中,「杜拜王子」分享了他對區塊鍊和去中心化的看法,並介紹了杜拜計劃扶持30家公司,在10年內成為全球獨角獸及新經濟企業,又指杜拜將在數碼經濟大手投資2000億美元,令其成為全球重要科技中心。





*辦公室網站又「暫停」*



不過,「杜拜王子」的家族辦公室網站,本港時間今晨又顯示「Under Maintenance」(維修中)字句,未能瀏覽主頁內容,但如輸入其他網站分頁網址直接瀏覽,部分內容仍可顯示。而就網頁現狀所見,阿里早前出席包括香港在內的活動照片,已經從網頁移除。

撰文:經濟通採訪組

