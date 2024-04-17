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阿里王子 | 杜拜王子現身Web3高峰會，家族辦公室網站「維修中」

17/04/2024

．阿聯酋杜拜統治家族成員杜拜王子保持低調多日後，昨天現身，擔任杜拜Web3高峰會的嘉賓及致辭

．不過，「杜拜王子」的家族辦公室網站，本港時間今晨又顯示「Under Maintenance」(維修中)字句，未能瀏覽主頁內容

 

阿里王子 | 杜拜王子現身Web3高峰會，家族辦公室網站「維修中」

　　阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(「杜拜王子」阿里)保持低調多日後，昨天現身，擔任杜拜Web3高峰會的嘉賓及致辭。

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　　一連兩日的「Web3 Summit Dubai 2024」昨天起在杜拜舉行，「杜拜王子」以「王子殿下私人辦公室主席（Chairman at Private Office of His Highness）」身分排嘉賓名單第一，更為論壇作開幕致辭。其他參與者還包括創投基金、區塊鍊技術、金融科技等行業的公司代表，大會預計將有3000人參與。

 

阿里王子出席高峰會的Youtube直播



*杜拜計劃扶持30家公司在10年內成為獨角獸*


　　在5分鐘的致辭中，「杜拜王子」分享了他對區塊鍊和去中心化的看法，並介紹了杜拜計劃扶持30家公司，在10年內成為全球獨角獸及新經濟企業，又指杜拜將在數碼經濟大手投資2000億美元，令其成為全球重要科技中心。



*辦公室網站又「暫停」*


　　不過，「杜拜王子」的家族辦公室網站，本港時間今晨又顯示「Under Maintenance」(維修中)字句，未能瀏覽主頁內容，但如輸入其他網站分頁網址直接瀏覽，部分內容仍可顯示。而就網頁現狀所見，阿里早前出席包括香港在內的活動照片，已經從網頁移除。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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