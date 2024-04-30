黑客 | 藝發局網絡系統上周五遭黑客惡意攻擊，未發現資料洩漏或遭盜用

．香港藝術發展局的網絡系統上周五黑客攻擊，部分運作受到影響

．局方說，截至周一(29日)，未發現有資料洩漏或遭盜用

香港藝術發展局的網絡系統上周五(26日)遭黑客攻擊，部分運作受到影響。局方說，截至周一(29日)，未發現有資料洩漏或遭盜用。

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藝發局表示，在上星期五發現事件，已即時啟動緊急應變機制，阻截黑客進一步入侵，並委託網絡保安專家對系統進行全面偵查和修復，並評估影響，至今未發現有任何資料包括各項資助申請人的資料被洩漏或遭到盜用。



藝發局嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，強調一直高度重視網絡安全和個人資料私隱，除已有一系列的安全防範措施，亦已即時重新檢視電腦網絡、進一步提升系統的防禦能力，並檢視局方人員的工作流程，採取一切必要措施以確保資料穩妥保存。藝發局已將事件報告個人資料私隱專員公署及警方，並知會文化體育及旅遊局。

撰文：經濟通採訪組







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