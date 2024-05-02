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積金局：積金易平台6月26日起運作，料首兩年行政費降36%

02/05/2024

　　積金局宣布，「積金易」平台定於今年6月26日投入運作，首兩間強積金受託人萬通信託有限公司及中國人壽信託有限公司將分別於6月26日及7月29日加入「積金易」平台。其餘的強積金計劃，將會根據受託人管理的資產規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，預計所有強積金計劃會於2025年底前全部完成加入平台。

 

積金局：積金易平台6月26日起運作，料首兩年行政費降36%

（Andrew攝）

 

　　萬通剛於4月底向其計劃成員及僱主寄出資訊包，內有戶口資料轉移的重要日子及資訊。萬通的計劃成員及僱主由6月12日起，根據資訊包內的註冊步驟，於「積金易」的流動應用程式或網上平台，利用香港身份證或「智方便」進行註冊。至於中國人壽則將於5月底寄出資訊包，其計劃成員及僱主由7月12日起進行註冊。

 

料十年內節省行政費300億至400億元

 

　　積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」平台可以降低強積金計劃行政成本，由於法例規定受託人未來收取的行政費不得高於「積金易」平台的收費，因此節省下來的成本將回饋予計劃成員。她預計，轉用「積金易」平台後，首兩年行政費可減少36%，十年料降41%至55%，有望於十年內節省300億至400億元，即由現時每1元的行政費降至0.45元，現時約475萬計劃成員、1100萬個戶口均可受惠。此外，平台以電子方式處理強積金行政工作更可以為僱主節省人力及時間，提高效率及減少人為錯誤。

 

　　她續指，將來每個打工仔女都只有一個「積金易」戶口，當成員所屬的強積金計劃加入平台後，透過一個戶口一次過清楚查看在不同計劃下的強積金結餘。另外，目前整合不同強積金戶口一般需時兩至三個星期，當全部計劃完成轉移上平台後，處理時間將會縮短一半。

 

若系統出錯造成損失，會按個別情況考慮補償

 

　　劉麥嘉軒強調，局方重視平台資訊安全，已作多重安全措施，包括參考政府保密安排及國際做法，建立完善保安措施，成員資料已作多重加密。平台亦會有24小時監察系統阻截網絡攻擊，亦會持續監察科技發展情況，確保保安措施達到極高水平。若系統出錯造成損失，局方會按個別情況和服務條款，考慮補償問題。

 

　　積金局行政總監鄭恩賜提醒，萬通及中國人壽的計劃成員及僱主須密切注意資訊包內的重要資料，並保留作參考。積金局、積金易公司以及承辦商電訊盈科企業方案，將會全方位為計劃成員、僱主及不同持份者提供支援服務，包括設立客戶服務熱線、服務中心、自助服務機、舉辦講座，以及為僱主提供外展服務等，協助他們認識及使用平台。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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