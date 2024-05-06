  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

迪士尼 | 香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人

06/05/2024

．香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人

．當中，初級職位毋須相關工作經驗，大部分職位的起薪點連津貼在18000元以上

 

迪士尼 | 香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人

　　香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人。當中，初級職位毋須相關工作經驗，大部分職位的起薪點連津貼在18000元以上。

推薦閱讀：

澳門：五一假期共123.7萬旅客出入境

澳門治安警公布，內地五一黃金周5天(5月1-5日)累計298.9萬人次經澳門各口岸出入境，旅客佔123.7萬人次......

 

【政策解讀】中央首提消化存量房產，政策重點從促投資轉向

中央政治局近日召開會議提出，繼續堅持因城施策，切實做好保交房工作。要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施......

　　香港迪士尼將於本周三及四(8日及9日)，於香港迪士尼樂園酒店舉行招聘會，提供500個全職職位，主要涵蓋樂園服務崗位，也包括娛樂事務技術、樂園營運、零售及餐飲職位。現場亦設有前線營運團隊全職職位即場面試；暑期兼職亦已接受申請。


　　園方說，迪士尼演藝人員過去兩年均獲得加薪及派發獎金，會不時增強福利及各種津貼，確保演藝人員整體薪酬保持市場競爭力，例如部分職位設6000元的特別迎新獎金，適用於需要專業技能或在市場上需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、保安及清潔等工作。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-05-06｜北水或趁高獲利？落後科技股也起步 孰好孰壞？極氪在美上市集資逾3億｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00401

萬嘉集團

0.056

異動股

02439

中寶新材

0.420

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

415.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00401 萬嘉集團
  • 0.056
  • 02439 中寶新材
  • 0.425
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 415.800
  • 01329 首創鉅大
  • 0.270
  • 00585 意力國際
  • 0.610
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.150
  • 目標︰$85.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 113.200
  • 目標︰$145.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.750
  • 目標︰$7.17
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 64.350
  • 目標︰$75.00
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.630
  • 00700 騰訊控股
  • 367.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.150
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00388 香港交易所
  • 267.200
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.620
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 15.920
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 40.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 117.200
即時重點新聞

06/05/2024 12:08  《午市前瞻》恒指有回調壓力惟無改向萬九進發，炒光伏吼信義光能

06/05/2024 12:06  恒指半日跌9點報18466，信義玻璃飆10%，理想漲逾6%

06/05/2024 10:06  金管局：外匯基金首季投資收入543億元，香港股票蝕23億元

06/05/2024 09:51  【聚焦數據】4月財新中國服務業PMI微降至52.5

06/05/2024 07:53  吉利汽車(175)分拆極氪美國上市交章程，擬最多25億元認購

02/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒４９億元，買中行沽美團

06/05/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至「買入」，中金唱好內險股

03/05/2024 10:34  《嚟緊炒Ｄ乜》舜宇光學出現見底回升形態，中線目標價７２銀

06/05/2024 11:45  《財資快訊》美電升報７﹒８１５２，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋果季績勝預期股價飆升，舜宇未必受惠未宜追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指有回調壓力惟無改向萬九進發 炒光伏吼信義光能新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

2024年中國自動駕駛L3元年
人氣文章

著數速遞

AEON優惠 | 均一價任選兩件貨品！$500買氣炸鍋 + 電腦椅！$300買伸縮掛衣架、收納儲物凳！$100入手枕頭 + Haagen-Dazs家庭裝！$30囤貨家品、急凍食品！即睇大量優惠貨品
人氣文章

娛樂情報

張韶涵腸胃炎死頂被前排歌迷爆「屎味濃」？網民力撐專業冇失場！透過律師發聲明闢謠將提告網友
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

最耐人尋味的男裝細節！拿破崙的法式袖口Double Cuffs，反袖設計原意是甚麼？
人氣文章

Beauty

潮濕落雨天必備！3款告別頭髮扁塌的Dry Shampoo、造型夾推介，5分鐘恢復蓬鬆秀髮！
人氣文章

Watch & Jewelry

盤點4大女星愛用腕錶：BLACKPINK Lisa是勞力士粉絲、Jisoo對Cartier情有獨鍾！石原里美喜歡文青品牌？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英王患癌 │ 傳查爾斯三世患癌情況非常不樂觀！重啟籌辦喪禮計劃？英王室：非罹患前列腺癌、治療進展順利！
人氣文章
腰痛、下背痛可能因為腹肌鬆弛不夠力量！5個動作強化腹肌+放鬆下背！紓緩背痛兼改善骨盆前傾、臀部翹起！新文章
人氣文章
一個家的主軸是心靈陪伴
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2024 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/05/2024
【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金