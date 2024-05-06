迪士尼 | 香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人

．香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人

．當中，初級職位毋須相關工作經驗，大部分職位的起薪點連津貼在18000元以上

香港迪士尼樂園繼續擴充人手，本季將再招聘500人。當中，初級職位毋須相關工作經驗，大部分職位的起薪點連津貼在18000元以上。

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園方說，迪士尼演藝人員過去兩年均獲得加薪及派發獎金，會不時增強福利及各種津貼，確保演藝人員整體薪酬保持市場競爭力，例如部分職位設6000元的特別迎新獎金，適用於需要專業技能或在市場上需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、保安及清潔等工作。

撰文：經濟通採訪組

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