HK EXPRESS | 香港快運推新行李政策，最平票價只可帶一件隨身行李上限7公斤(附有連結)

．國泰航空(00293)旗下香港快運即日起推出新的行李政策，由以往的兩種票價選項增至四種

．寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤

國泰航空(00293)旗下香港快運即日起推出新的行李政策，由以往的兩種票價選項增至四種，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。最平票價級別「輕便飛」的乘客，只可帶一件隨身行李，重量上限7公斤，而隨身物品必須能放置於前座位下方，不能放於座位頂行李架。寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤。

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香港快運表示，不同計劃讓乘客按旅程需要作出靈活選擇，以減省不必要的開支。至於在5月7日或之前訂票的乘客，仍然能享有隨身物品1件及重量上限為7公斤的登機行李1件。

香港快運全新票價選項連結：點擊

撰文：經濟通採訪組

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