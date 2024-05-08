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HK EXPRESS | 香港快運推新行李政策，最平票價只可帶一件隨身行李上限7公斤(附有連結)

08/05/2024

．國泰航空(00293)旗下香港快運即日起推出新的行李政策，由以往的兩種票價選項增至四種

．寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤

 

國泰航空旗下香港快運即日起推出新的行李政策，由以往的兩種票價選項增至四種，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。最平票價級別「輕便飛」的乘客，只可帶一件隨身行李，重量上限7公斤，而隨身物品必須能放置於前座位下方，不能放於座位頂行李架。寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤。

 

　　國泰航空(00293)旗下香港快運即日起推出新的行李政策，由以往的兩種票價選項增至四種，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。最平票價級別「輕便飛」的乘客，只可帶一件隨身行李，重量上限7公斤，而隨身物品必須能放置於前座位下方，不能放於座位頂行李架。寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤。

 

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　　香港快運表示，不同計劃讓乘客按旅程需要作出靈活選擇，以減省不必要的開支。至於在5月7日或之前訂票的乘客，仍然能享有隨身物品1件及重量上限為7公斤的登機行李1件。

 

香港快運全新票價選項連結：點擊

 

撰文：經濟通採訪組

2024-05-08｜港股調整無有怕 後市有力難向下？｜內地或迎「溫和再通脹」？｜AI機遇vs銅價走勢｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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