阿里王子 | 麥懿睿指阿里王子6月前來港，杜拜辦公室主管反駁無權代表發言

．原定本月再度來港為私人辦公室辦開幕禮的杜拜阿里王子，據其家族辦公室行政總裁麥懿睿周二(21日)接受《南華早報》訪問時表示，王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注

．報道又引述麥懿睿指，確實日期正在商討，認為這是一個消除誤會的好機會，王子並對本港傳媒的關注感到意外。

原定本月再度來港為私人辦公室辦開幕禮的杜拜阿里王子(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)，據其家族辦公室行政總裁麥懿睿(Eleanor Jane Mak)周二(21日)接受《南華早報》訪問時表示，王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注。報道又引述麥懿睿指，確實日期正在商討，認為這是一個消除誤會的好機會，王子並對本港傳媒的關注感到意外。

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*禮賓和安全事務主管指麥懿睿無權代表發言*



不過，王子駐杜拜辦公室的禮賓和安全事務主管卡倫齊(Marco Carenzi)昨日向《南華早報》發聲明，指遺憾地發出通知，麥懿睿沒有任何代表權，也無權代表阿里王子發言，又指對方在王子旗下公司無權話事。但他未詳細解釋，也沒有提供有關香港辦事處運營或計劃的細節。但希望各界與王子辦公室正式溝通之前，避免進一步釋出更多訊息。



王子杜拜辦公室的官方網頁，至今日(23日)凌晨仍在「維護中」。

撰文：經濟通採訪組

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