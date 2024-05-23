  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

阿里王子 | 麥懿睿指阿里王子6月前來港，杜拜辦公室主管反駁無權代表發言

23/05/2024

．原定本月再度來港為私人辦公室辦開幕禮的杜拜阿里王子，據其家族辦公室行政總裁麥懿睿周二(21日)接受《南華早報》訪問時表示，王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注

．報道又引述麥懿睿指，確實日期正在商討，認為這是一個消除誤會的好機會，王子並對本港傳媒的關注感到意外。

 

阿里王子 | 麥懿睿指阿里王子6月前來港，杜拜辦公室主管反駁無權代表發言

　　原定本月再度來港為私人辦公室辦開幕禮的杜拜阿里王子(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)，據其家族辦公室行政總裁麥懿睿(Eleanor Jane Mak)周二(21日)接受《南華早報》訪問時表示，王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注。報道又引述麥懿睿指，確實日期正在商討，認為這是一個消除誤會的好機會，王子並對本港傳媒的關注感到意外。

推薦閱讀：

《京城近觀》共享電動單車，北京率先破局

共享電動自行車，一個讓人又愛又恨的存在。共享電動自行車方便、環保，解決人們出行最後一公里的問題，但同時也是安全隱患，電動自行車不時出現火災意外........

華僑銀行香港為中小企客戶推出專屬「免收費」開戶優惠

華僑銀行香港公布，本港中小企客戶現可輕鬆地在華僑銀行（香港）開立商業賬戶，最快只需一個工作天........

*禮賓和安全事務主管指麥懿睿無權代表發言*

　　不過，王子駐杜拜辦公室的禮賓和安全事務主管卡倫齊(Marco Carenzi)昨日向《南華早報》發聲明，指遺憾地發出通知，麥懿睿沒有任何代表權，也無權代表阿里王子發言，又指對方在王子旗下公司無權話事。但他未詳細解釋，也沒有提供有關香港辦事處運營或計劃的細節。但希望各界與王子辦公室正式溝通之前，避免進一步釋出更多訊息。


　　王子杜拜辦公室的官方網頁，至今日(23日)凌晨仍在「維護中」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-05-23｜ 聯儲局會議紀錄偏鷹 減息進程未明？｜英偉達業績超預期 宣布一拆十 #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

 

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

7.350

異動股

01179

華住集團－Ｓ

28.150

異動股

08092

ITE HOLDINGS

0.038

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,082.52
    -588.52 (-1.484%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,271.37
    -35.64 (-0.672%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,748.79
    -52.76 (-0.314%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.775
變動率︰-1.597%
較港股︰-1.28%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.607
變動率︰-2.075%
較港股︰-1.98%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌273.791
變動率︰-2.503%
較港股︰-1.44%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌41.896
變動率︰-3.767%
較港股︰-1.65%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升154.250
變動率︰+4.868%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.765
變動率︰-4.891%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌156.070
變動率︰-7.057%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌13.735
變動率︰-12.404%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升1,041.000
變動率︰+9.637%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌171.865
變動率︰-7.738%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.635
變動率︰-8.399%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌18.571
變動率︰-12.071%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2024 16:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2024 16:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 7.350
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 28.150
  • 08092 ITE HOLDINGS
  • 0.038
  • 00981 中芯國際
  • 15.600
  • 01347 華虹半導體
  • 18.300
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 61.650
  • 目標︰$69.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 目標︰$23.25
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 123.700
  • 目標︰$160.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.850
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.390
  • 目標︰$5.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.480
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 00388 香港交易所
  • 277.800
報章貼士
  • 01033 中石化油服
  • 0.540
  • 目標︰$0.66
  • 00363 上海實業控股
  • 12.180
  • 目標︰$14.00
  • 01378 中國宏橋
  • 11.420
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 27.150
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 6.850
即時重點新聞

23/05/2024 17:31  【小米業績】小米首季經調整淨利潤升1倍至64.91億人幣

23/05/2024 17:21  網易首季經調整盈利升12%至85億人幣，派息9.9美仙

23/05/2024 17:53  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購263萬股

23/05/2024 15:38  阿里巴巴據報考慮發行50億美元可轉換債券

23/05/2024 16:27  《盤後部署》恒指持續回調20天線尋支持，快手績優上望78元

23/05/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１億元，買中行沽騰訊

23/05/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛大降地產股目標價，多行上調快手目標價

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

23/05/2024 16:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８０６７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李澤鉅：香港貨櫃碼頭排名下跌是不爭事實，是否改劃由政府決定新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 比卦分析普京訪華：中俄關係緊密，美國眾叛親離，世界格局在變（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

風水玄學 | 天機真的不可洩漏？就算窺見「天機」都未必識解！南天王陳濟棠的「機不可失」原來是指飛機？
人氣文章

娛樂情報

神耆小子 | 朱斐斐性感谷E Cup胸姣追蕭正楠！大方認豐滿效果是「僭建」！離巢TVB轉做KOL望向演戲發展
人氣文章

小薯茶水間

香港排名 | 首個全球經濟城市指數出爐！千個城市比拼經濟、環境5大範疇！第4名是這亞洲城市？香港輸新加坡排第幾？附完整名單連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

玩盡東京巨蛋城：結合棒球賽+演唱會+遊樂園+Spa複合式娛樂設施，全天候好去處！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

古代青銅器的銅鏽如何影響成交價？從兩件古代青銅器一探究竟！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

全城熱話何伯事件！鰥夫的心態：好不容易遇上新伴侶，卻遭子女大力反對！人到暮年，該爭取最後的幸福嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地男子疑開冷氣感染奇特病菌！3天高燒不退、肺部現炎症吸呼衰竭！醫生： 哪些家居用品易受細菌污染？哪些人高危？
人氣文章
止汗劑推薦 │ 日本雜誌測試12款止汗劑！8款獲A評級、2款除臭力滿分！最平$30買到新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事23/05/2024
神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金