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中電 | 黃大仙多處昨晚起停電四小時逾二千客戶受影響，中電衷心致歉

13/06/2024

．黃大仙區多處昨晚約八時起停電，經過逾4小時搶修後，凌晨零時11分全面恢復，約2250個客戶受影響，消防處接獲至少4宗困升降機報告

．政府表示非常關注事件。中電解釋，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，為事件致歉，並會調查事故起因

 

中電 | 黃大仙多處昨晚起停電四小時逾二千客戶受影響，中電衷心致歉

 

　　黃大仙區多處昨晚約八時起停電，經過逾4小時搶修後，凌晨零時11分全面恢復，約2250個客戶受影響，消防處接獲至少4宗困升降機報告。政府表示非常關注事件。中電解釋，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，為事件致歉，並會調查事故起因。

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　　美東邨美德樓晚上全部單位都停電，住戶在屋內要用電筒作臨時照明，附近的交通燈、街燈亦無電，警員到場指揮交通。區內大型屋苑現崇山亦有至少兩座大廈全幢停電，單位漆黑一片。


　　黃大仙下邨同樣出問題，龍光樓大堂完全無燈，所有升降機無法運作。部分住戶不想行樓梯上樓，惟有在街邊坐下來等候，有關愛隊到場。


　　黃大仙中心在晚飯時間，餐廳亦受電力供應暫停影響，餐廳需要暫停營業。停電期間，消防處接獲多宗被困升降機的報告。


　　中電表示，一直與受影響樓宇的管理人員保持緊密聯繫，並派員前往現場聯同關愛隊提供支援。中電對受影響客戶深表歉意，並感謝客戶和社區領袖的諒解及協助。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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