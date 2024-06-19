比特幣 | 警方破36宗騙案拘39人涉7100萬元，搗假虛擬貨幣兌換店

．警方在多區拘捕39人，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、盜竊及洗黑錢，共涉及36宗騙案，受害人合共損失約7100萬元

．警方表示，在其中一宗虛擬貨幣騙案，6名受害人合共損失124萬元。他們在上月14日至29日期間先後報警，指騙徒在社交媒體聲稱可用優惠匯率兌換虛擬貨幣，邀請事主到尖沙咀一個商場地鋪交易

警方在多區拘捕39人，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、盜竊及洗黑錢，共涉及36宗騙案，受害人合共損失約7100萬元。被捕人年齡介乎17至63歲，包括本地32男5女，和2名內地男子，相信大部分都是傀儡戶口持有人。

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警方表示，在其中一宗虛擬貨幣騙案，6名受害人合共損失124萬元。他們在上月14日至29日期間先後報警，指騙徒在社交媒體聲稱可用優惠匯率兌換虛擬貨幣，邀請事主到尖沙咀一個商場地鋪交易，並要求將虛擬貨幣存入指定電子錢包，其後藉故逃去。

撰文：經濟通採訪組

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