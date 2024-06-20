加學費 | 資助大學2025/26學年起連續3年加學費，平均加5.5%

．香港政府今日公布，考慮各項因素後，決定教資會資助課程的學費水平將於2025/26學年至2027/28學年(即三個學年)以平均每年5.5%的溫和幅度調整

．上述學費只適用於符合相關資助資格的教資會資助學額學生。2024/25學年的學費將維持不變，讓社會有更長時間作出適應及準備

香港政府今日公布，考慮各項因素後，決定教資會資助課程的學費水平將於2025/26學年至2027/28學年(即三個學年)以平均每年5.5%的溫和幅度調整。上述學費只適用於符合相關資助資格的教資會資助學額學生。2024/25學年的學費將維持不變，讓社會有更長時間作出適應及準備。

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教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程每名學生每學年學費將由現時的42100元增至2025/26學年的44500元、2026/27學年的47000元以及2027/28學年的49500元，至於全日制副學位課程學費則由現時的15040元增至2025/26學年的15900元、2026/27學年的16800元 2027/28學年的17800元。



*2024/25學年預測收回成本將降至12.5%*





政府指，教資會資助學位課程學費上一次調整為1997/98學年，即增至現行每名學生每學年42100元的水平，至今已持續凍結二十多年。此外，教資會資助課程乃公帑資助性質，政府於上世紀90年代初將學費水平的目標成本收回率訂於18%，此比率一直沿用至今。多年來，成本收回率因經濟起伏有所波動，但由於提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢，近年來該比率持續下跌。以2024/25學年的情況而言，預測收回成本將下滑至12.5%的低水平。而按經調整後的學費水平，2027/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%。





*政府形容學費調整幅度非常溫和*





政府發言人表示，自對上一次於1997/98學年調整學費以來，綜合消費物價指數已累計上升四成。相對而言，這次學費調整幅度非常溫和。政府亦持續增撥資源擴容提質，下學年的經常性撥款將近240億元。



發言人補充，政府的政策是確保符合資格的學生不會因經濟困難而無法接受高等教育。政府為修讀教資會資助課程的合資格全日制大專學生提供兩項資助計劃，即須經過家庭入息及資產審查的「資助專上課程學生資助計劃」和無須入息及資產審查的「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」。配合是次學費調整，該兩項資助計劃下提供的學費助學金和學費貸款額亦會由2025/26學年起相應調整。政府亦知悉各教資會資助大學對有需要學生設有獎學金、助學金及貸款等其他財政支援，確保學生不會因財政困難影響接受高等教育的機會。

撰文：經濟通採訪組

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