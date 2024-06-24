UBER | 林世雄：下月提處理網約車方向，暫無計劃立法阻市民乘網約車

．運輸及物流局局長林世雄表示，料下月與立法會及業界商討計劃規管非法網約車，正研究外地經驗，以及收集意見後再考慮未來路向

．被問會否修例限制市民乘坐非法網約車，他稱當局要再研究，暫時未有相關打算。

運輸及物流局局長林世雄表示，料下月與立法會及業界商討計劃規管非法網約車，正研究外地經驗，以及收集意見後再考慮未來路向。被問會否修例限制市民乘坐非法網約車，他稱當局要再研究，暫時未有相關打算。

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林世雄又指，港珠澳大橋每日雙向車流量約1.2萬車次，形容車流不算多，當局會盡量考慮措施鼓勵更多車輛使用港珠澳大橋，也期望今年底可開展「粵車南下」首階段，即廣東省市民可駕車到港珠澳大橋人工島的自動化停車場停泊，屆時會再有公布。



他表示，現時有約6萬輛車登記港車北上，被問到會否擴大計劃名額，他指當局要繼續吸收經驗，會視乎情況再考慮。



高鐵首班香港往北京及上海的卧鋪列車早前開通，被問到內地增設更多自由行城市，高鐵會否增開相關線路，他指一直與內地磋商及探索新鐵路線，會就熱門線路繼續努力研究。

撰文：經濟通採訪組

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