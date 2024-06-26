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急症室 | 盧寵茂：急症室收費檢討「有加有減」，冀支援重症研治療費封頂

26/06/2024

醫務衞生局局長盧寵茂接受本地電台訪問表示，政府對公共醫療的承擔不會減少，但應投放更多於有經濟需要的人士、急症重症和培訓的事宜上，期望籍加價誘導患者減少浪費，令資源撥向重症，探討將其治療費「封頂」減壓

．他指，急症室輕症個案佔整體六成，年耗逾20億元公帑，若用以避免重症患者「因病致貧」，會比幫助因小病看急症者更有意義

 

急症室 | 盧寵茂：急症室收費檢討「有加有減」，冀支援重症研治療費封頂

 

　　政府正研究調整公共醫療收費，醫務衞生局局長盧寵茂接受本地電台訪問表示，政府對公共醫療的承擔不會減少，但應投放更多於有經濟需要的人士、急症重症和培訓的事宜上，期望籍加價誘導患者減少浪費，令資源撥向重症，探討將其治療費「封頂」減壓。他指，急症室輕症個案佔整體六成，年耗逾20億元公帑，若用以避免重症患者「因病致貧」，會比幫助因小病看急症者更有意義。

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*考慮對重症自費藥提供更多幫助*

　　盧寵茂表示，如果危症急症，政府本身有責任拯救，這類個案或可考慮減價，甚至免費。當局亦都正研究，對嚴重疾病例如癌症患者，在自費藥物上能否提供更多幫助。現時超過3萬名醫管局病人需使用自費藥物，當中約1300名癌症病人每年需付介乎17萬至40萬元、約300名癌症病人每年需付超過40萬元。
　　他提及，檢討的目的不是純粹為增加庫房收入，也不是要追通脹而加價，強調應善用資源，急症室每宗個案處理成本大約2400元，每年急症室大約有130萬求診人次，屬於非緊急和次緊急類別，這方面一年所花的公帑達20多億元，資源運用並不理想，他希望透過調整資助額，更好善用資源，不同類別的收費調整，亦可以考慮「有加有減」。



*檢視問責獎罰機制*

　　公院近年醫療事故頻發，醫衞局上周五責成醫管局需全面檢視公院管理系統性問題。盧寵茂坦言，有鑑於公眾關注，且近日不良事件「多咗啲」，單靠個別事件調查看不到一些比較大的問題，故需要全面及系統性去看，檢視考核、獎罰方式是否不足、管理層是否需檢討問責制度等；硬件問題也要檢視採購、監工等技術性層面。

 

撰文：經濟通採訪組

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