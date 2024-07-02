熊貓 | 李家超：中央再向香港送贈一對大熊貓，數月後抵埗

．政長官李家超在慶祝回歸27周年酒會上，宣布中央考慮其建議後，將向香港贈送多一對大熊貓，他感謝中央對香港的關心和支持，這是相隔17年和回歸以來第三次。李家超形容即將來臨的一對大熊貓，將會成為香港人的親密家人，帶給港人歡笑和喜悅

．政府已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，當局會立刻展開籌備，由於新一對大熊貓都會入住海洋公園，會確保海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作，政府有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節

政長官李家超在慶祝回歸27周年酒會上，宣布中央考慮其建議後，將向香港贈送多一對大熊貓，他感謝中央對香港的關心和支持，這是相隔17年和回歸以來第三次。李家超形容即將來臨的一對大熊貓，將會成為香港人的親密家人，帶給港人歡笑和喜悅。

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政府已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，當局會立刻展開籌備，由於新一對大熊貓都會入住海洋公園，會確保海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作，政府有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節。



*楊潤雄：將為香港旅遊業注入動力*



文化體育及旅遊局局長楊潤雄相信新一對大熊貓的加入將會吸引大批旅客和市民來訪，為香港的旅遊業注入動力。他日前曾探訪現居海洋公園的大熊貓盈盈和樂樂，見到飼養員充滿愛心，能為新加入的大熊貓提供舒適居住環境，在香港健康快樂地生活。



海洋公園主席龐建貽預料，大熊貓的加入，能豐富香港的旅遊資源，更將提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度，相信新一對動物大使，定必為海洋公園的保育和教育工作增添力量和國際光芒。

撰文：經濟通採訪組

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