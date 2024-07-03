國泰 | 林紹波：國泰客運航班已恢復至疫情前八成，料明年首季可全面恢復

．國泰(00293)行政總裁林紹波表示，國泰已按計劃於今年第二季，將客運航班數目恢復至疫情前8成的水平，將如期在明年第一季達到百分百的水平

．同時計劃在明年初前新增10個航點，其中在今年8月、10月及12月將陸續恢復寧波、利雅得及凱恩斯季節性航班



國泰(00293)行政總裁林紹波表示，國泰已按計劃於今年第二季，將客運航班數目恢復至疫情前8成的水平，將如期在明年第一季達到百分百的水平，同時計劃在明年初前新增10個航點，其中在今年8月、10月及12月將陸續恢復寧波、利雅得及凱恩斯季節性航班。

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林紹波又指，將於部分航班額外增加一名機艙服務員，進一步提升服務。另外，國泰正在部分航班上，測試商務艙旅客及鑽石卡會員免費使用飛機的無線網絡服務，如成效滿意，會於未來幾個月正式提供服務。

撰文:經濟通採訪組

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