洗米華 | 周焯華經營非法賭博業務終審敗訴，維持判囚18年

．綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華因為巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門判監18年

．周焯華等被告其後向中級法院裁判的刑事部分提出上訴，終審法院合議庭昨日作出裁決，裁定上訴敗訴，維持判監18年

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華因為巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門判監18年。周焯華等被告其後向中級法院裁判的刑事部分提出上訴，終審法院合議庭昨日作出裁決，裁定上訴敗訴，維持判監18年。

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另外，周焯華等人早前被裁判需向澳門特別行政區支付經營不法賭博活動而獲取的不法收益，終審法院則改判該等被告以連帶方式支付248.65億元。

撰文:經濟通採訪組

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