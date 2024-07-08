公屋 | 公屋加租最快今公布檢討結果，傳加幅達上限10%

．公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組將於本月中審議租金檢討結果，消息透露，加幅會達上限10%，最快今日公布，新租金在10月起生效

．房委會但仍會「派糖」，可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，即公屋租戶或許明年1月才正式加租

公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組將於本月中審議租金檢討結果，消息透露，加幅會達上限10%，最快今日公布，新租金在10月起生效。若按現時公屋平均租金推算，每戶平均每月加租約230元，但逾六成租戶加租少於250元。房委會但仍會「派糖」，可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，即公屋租戶或許明年1月才正式加租。

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*擬寬免首三個月租金加幅*



據估算，現時八成租戶交正常租金，但當中逾六成租戶加租少於250元。至於有特別困難的租戶，包括13%綜援戶，租金由政府繳付，約3%租戶有申領房委會的租金援助，基本不受加租影響；另有4%屬於公屋「富戶」，加租對其影響不大。



房委會委員柯創盛則表示，相信即使租金加至10%封頂位，居民戶仍有能力負擔。他對於寬免困難戶租金加幅持開放態度，認為房委會有機制及措施幫助公屋困難戶，包括租金援助計劃。



房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩曾表示，現時四成租戶每月租金不超過2000元，即使加租也只是多付200元左右，部分甚至只是數十元，強調當局要大規模建屋及做很多改善措施，需審慎理財。

撰文：經濟通採訪組

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