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微軟 | 微軟全球大死機，香港機場受影響，改人手辦登機

19/07/2024

．微軟全球大死機，出事電腦一片藍屏，多家航空公司、機場、銀行等出現通訊、技術問題，部分航空公司航班需要停飛

．機管局：香港機場受影響航空公司改人手辦登機

 

微軟 | 微軟全球大死機，中國內地微軟客服指殺毒軟件更新所致

 

　　微軟全球大死機，出事電腦一片藍屏，多家航空公司、機場、銀行等出現通訊、技術問題，部分航空公司航班需要停飛。內媒《第一財經》以用戶身份諮詢微軟支持中心客服人員，對方表示，對於大量電腦出現藍屏，目前了解到大部分藍屏都是公司電腦安裝了三方殺毒軟件之後出現，目前確認到是相關殺毒軟件更新而導致藍屏，這種情況如果修改驅動文件名稱無效，只能建議聯繫公司IT進一步處理。

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＊微軟系統出現故障，機管局：香港機場受影響航空公司改人手辦登機＊

 

　　機管局表示，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司，須改用人手辦理登記手續，航班運作暫時未受影響。


　　機管局指，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況，局方呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續，並留意最新公布。

*國泰籲旅客提早3小時到機場*


　　國泰航空(00293)表示，由於「無法預期的技術問題」，香港國際機場的自助辦理登機手續設施目前未能使用，呼籲旅客前往機場前透過網站或流動應用程式網上辦理登機手續，並且獲取手機登機證。同時強烈建議有寄艙行李的旅客在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。



*香港快運:公司網站、APP及微信受影響*


　　香港快運亦指，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能受影響，正與服務供應商了解，會適時更新最新情況。

 

*擾亂航空公司和倫敦證券交易*

 

 　　微軟作業系統亞洲時段周五在全球範圍出現技術故障，Microsoft 365應用程式和服務出現中斷，一系列技術故障擾亂了航空公司、銀行和倫敦證券交易。


　　據報道，全球各地微軟用戶電腦應用程式出現問題、死機藍屏、電腦自動不停開關機等，懷疑是由微軟安全軟件更新引起。從美國到亞洲都出現不同尋常的故障。



*多間航空公司停飛航班*

　　美國率先出現問題，Frontier Airlines指微軟線上服務發生問題，暫停航班兩個多小時。美國航空、聯合航空及達美航空等主要美國航空公司等，相繼因電腦技術故障出現通訊問題，需停飛航班。


　　美國多個州的911報警熱線一度癱瘓。在澳洲，澳洲航空、澳新銀行、MyGov、Foxtel，連鎖超市Woolworths的自動收銀機亦故障。


　　微軟發聲明指，服務出現問題，正採取緩解措施。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新。


　　《朝日新聞》引述CrowdStrike日本子公司發言人證實，安裝了其安全軟件的電腦出現Windows作業系統突然關閉的問題。根據微軟網站最新信息，365應用程式處於「降級狀態」，正致力處理這一事件。

 

撰文：經濟通採訪組、國金組

2024-07-19｜市場觀望三中全會具體措施？｜環球芯片股現股災 低吸為時尚早？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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