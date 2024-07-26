人臉識別 | 鄧炳強：全港每年裝逾二千部閉路電視，將引入人臉識別技術助破案

．保安局長鄧炳強接受報章訪問時指，當局計劃每年在全港安裝2000至2500部閉路電視，將加入人面識別技術，以便打擊罪案

．強調做法完全符合私隱條例，當局只能在合理原因下翻看相關監控片段，亦需要獲警隊批准

保安局長鄧炳強接受報章訪問時指，當局計劃每年在全港安裝2000至2500部閉路電視，將加入人面識別技術，以便打擊罪案，強調做法完全符合私隱條例，當局只能在合理原因下翻看相關監控片段，亦需要獲警隊批准。

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有指近年香港的遊行數量減少，鄧炳強指，當局自2022年以來，未有拒絕任何一宗遊行申請，強調不能以遊行數目，判斷香港的自由程度，又指大型遊行絕跡並非公民社會倒退，而是市民有更多渠道表達意見。





*與國際機構合作不受地緣政治影響*



《港區國安法》自2020年實施以來，多個國家先後宣布暫停執行與香港的逃犯移交協議。鄧炳強指，相關協議中止，只會令罪犯得益，但本港執法部門與國際機構的合作不受地緣政治影響，香港仍可透過個別安排，移交涉及販毒、詐騙等非敏感個案，同時暗示政治個案的移交機會較低。他舉例因欺詐等罪被國際刑警通緝、外號「幣少」的黃鉦傑若在外地被捕，當局可以透過個別安排引渡回港。他又指，看不到在暫停互換逃犯協議後，匿藏在本港的罪犯增加。

撰文：經濟通採訪組

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