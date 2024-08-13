日本地震 | 東瀛遊：無紅、黑外遊警示，旅行社不會賠償

東瀛遊(06882)執行董事禤國全接受電台訪問時表示，由於日本當局只發放預警，香港亦無對日本發出紅色或黑色外遊警示，如客人決定不出發，需要 承擔損失，而旅行社不會賠償

他又指出，未見過日本發出類似的警告，估計可能因為當地正值黃金周假期

日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，港府提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。東瀛遊(06882)執行董事禤國全接受電台訪問時表示，由於日本當局只發放預警，香港亦無對日本發出紅色或黑色外遊警示，如客人決定不出發，需要承擔損失，而旅行社不會賠償。他又指出，未見過日本發出類似的警告，估計可能因為當地正值黃金周假期，提醒民眾玩樂之餘，要留意地震風險，安排照顧好家人。他補充指，暑假期間每天有8至10個團出發。



他稱，目前有80個團、約2000名團友在日本，由於暫時沒有事情發生，未有改變行程。他強調團友有領隊和導遊照顧，公司亦有應急小組，例如當年日本的「3.11」大地震，可在短時間內聯絡過千名旅客，有經驗及有信心處理到突發情況。

撰文：經濟通採訪組

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