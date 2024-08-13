阿里巴巴 | 菜鳥在港推出快遞服務，物流團隊近千人有信心應付雙11需求

阿里巴巴(09988)旗下菜鳥宣布正式在香港開通本地快遞服務，分別推出「企業對消費者」(B2C)站式電商物流解決方案及「消費者對消費者」(C2C)「菜鳥EASY寄」服務。

菜鳥在港加大投入，700個自提點覆蓋離島等全港範圍



菜鳥香港本地快遞負責人朱銳表示，近年加大對香港市場的投入，現在香港設有近2萬平米的自營倉庫，分布在九龍新界，有近千名的菜鳥物流員工；同時自營物流網絡中超過700個自提點，覆蓋包括離島等全港範圍，未來招聘計劃將會根據訂單增長和服務體驗作部署，同時會依據菜鳥現有數字化和科技化能力去提升效率和產能。



朱銳指出，菜鳥有多年經驗處理如「雙11」等大型電商促銷活動的經驗，有信心現時的物流團隊規模可處理比日常高幾倍的服務量，確保交付履約與日常接近。



據介紹，針對本地電商賣家，菜鳥提供B2C一站式電商物流解決方案，集上門收件、自送到倉、自提點寄件等多種攬收方式於一體，並作出全港「次日達」的時效承諾。目前，菜鳥已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家開展合作，以度身訂造的物流解決方案提供香港本地配送服務。

菜鳥推出業內創新的「菜鳥easy寄」服務



面向廣大消費者，菜鳥推出業內創新的「菜鳥easy寄」服務。憑藉菜鳥覆蓋全港的自營物流網絡中超過700個自提點，菜鳥成功構建300米寄件圈。消費者通過菜鳥香港APP即可在就近的菜鳥自提點快速寄件。從填寫寄件信息、磅重到完成支付，整個寄件流程最快僅需10秒時間。菜鳥同樣作出全港「次日達」的時效承諾，每日截單時間是下午4點。價格方面，自提點寄件收費15港元起、送貨上門收費22港元起，提供高性價比服務。



被問到菜鳥是否改變過往輕資產的營運模式，朱銳稱，方向上輕資產和重資產並不是公司決策核心，而是更關注為消費者提供更好的物流體驗，目前公司加大對車隊物流的重大投入，以提供確定性更強的履約服務，她又強調菜鳥推出的新服務會偏重性價比方向。

撰文：經濟通採訪組

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