大熊貓 | 中央贈港大熊貓「盈盈」凌晨誕下龍鳳胎，李家超稱別具意義

中央政府2007年贈送予香港特區的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近五個月的孕育期，於周四(15日)凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，是首對在香港出生的大熊貓雙胞胎。海洋公園與中國大熊貓保護研究中心的專家，正不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩隻大熊貓寶寶，預計大熊貓寶寶在幾個月後可以和公眾見面。





大熊貓寶寶為姐弟，正接受24小時加護照顧



盈盈平安誕下雙胞胎，整個生產過程歷時5個多小時。雙胞胎依出生次序，分別是重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。牠們現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，特別是雌性寶寶出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量亦較低。兩隻大熊貓寶寶都由公園護理和獸醫團隊，以及熊貓中心的專家24小時加護照顧，會在幾個月後同市民正式見面。



海洋公園公司主席龐建貽表示，港產大熊貓寶寶的誕生，與即將抵港的兩隻新大熊貓，對海洋公園以至整個香港，無疑是振奮人心的消息。海洋公園衷心感謝中央政府多年來對香港的慷慨支持，令香港得以成功孕育大熊貓寶寶。





楊潤雄形容熊貓寶寶出生是香港大喜事



行政長官李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年，「盈盈」和「樂樂」為香港誕下首對大熊貓，別具意義。他再次感謝國家向特區送贈大熊貓，並感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓的悉心照料。



在成都跟進大熊貓赴港安排的文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，終於有在香港出生的大熊貓寶寶，實在是香港一件大喜事，他指出新生的大熊貓寶寶仍未很強壯，必須小心看護，希望大家一起祝福這對初生大熊貓寶寶健康平安。

撰文：經濟通採訪組

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