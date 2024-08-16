AI | 陳茂波：目標今年內啟用AI超級計算中心首階段設施

政府積極支持數碼港打造Web 3.0生態系統

財政司司長陳茂波出席「2024數碼娛樂領袖論壇」致辭時表示，政府積極支持數碼發展，包括支持數碼港打造Web 3.0生態系統，例如推出補助計劃，令約45個項目能夠在商業上採用Web 3.0技術，涵蓋藝術、文化、電訊等領域。政府亦正建造香港首座AI超級計算中心，目標今年稍後啟用第一階段設施。



他指出，全球娛樂和傳媒產業在疫情後一直增長，AI和Web 3.0等新技術，正深刻改變這個產業，並重新定義跨遊戲、電視、電影、活動和體育的互動和應用，例如生成式AI正重塑遊戲開發的環境，降低成本並賦予藝術家和創新者力量，以創造更豐富、個性化和沉浸式體驗。



2024數碼娛樂領袖論壇今日起一連三日在數碼港舉行，今屆論壇主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」，與業界共同探討如何利用AI及Web 3.0技術，革新數碼娛樂、智慧生活、文化旅遊、夜經濟等領域。另外，體驗專區設有「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」及「藝術與文化」四個主題，提供多項體驗及展示。

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