大熊貓 | 楊潤雄：大熊貓龍鳳胎需由內地運送奶粉來港，暫未聞送四川加護

大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎，成為香港首隻成功自然繁殖的大熊貓。文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前在一個電視節目上表示，海洋公園最初並沒期望，後來一知道盈盈懷孕便立刻向行政長官李家超報告，數天後一對大熊貓寶寶就出世，形容是喜事。





暫未聽到需送四川加護



楊潤雄指，當初照超聲波時，未知盈盈懷有龍鳳胎，但由於兩名來自四川成都的專家已來港數月，相關準備一直充足，因此立即制訂預案，現時盈盈奶水不足等的照顧問題都已經解決。



被問到一對大熊貓寶寶一旦存活率低，會否被送回四川，楊潤雄回應指，暫時未聽到這方面的消息，指盈盈和樂樂所生的大熊貓寶寶會繼續留在香港。他表示，本港在飼養大熊貓方面的設施符合水平，亦有最好的專家，加上大熊貓寶寶本身較脆弱，要聆聽專家意見，再判斷怎樣做才最好。



海洋公園將需要有6個大熊貓館



楊潤雄表示，大熊貓本身屬「地域性動物」，會看守自己的「地盤」，因此預料兩隻大熊貓寶寶2歲左右就要與盈盈分開；長遠而言，連同中央最新贈港的兩隻大熊貓，海洋公園將需要有6個大熊貓館。



他又指，政府會幫園方解決飼養大熊貓的財政資源問題，希望6隻大熊貓能吸引更多遊客，亦正與園方商討提供更多大熊貓相關產品，雖然暫時無為繁殖數量設上限，但要考慮太多大熊貓對香港是否最好的安排。



立法會議員葛珮帆建議，高興得知當局樂意協助園方，但除政府出資，亦可籌款，譬如向馬會或其他基金尋求支持。



另外，楊潤雄指，中央向香港贈送兩隻大熊貓，反映國家對香港的關愛，特區政府固然希望牠們在港傳宗接代，但這不是唯一目標，強調不應只關注大熊貓的「生養」及相關經濟效益。

海洋公園：大熊貓龍鳳胎情況穩定惟仍脆弱

海洋公園主席龐建貽在一個電台節目上表示，大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎，現時情況已較為穩定，包括進食及排泄情況，但由於不足一周，仍然脆弱。現時大熊貓盈盈有定時照顧一對子女，令牠們感受母親體溫，不過兩姊弟要輪流接觸媽媽，仍很依賴專家及護理人員協助照顧。



龐建貽指，雙胞胎的父親樂樂並不知道盈盈已經產子，未來未必會與牠們見面。至於盈盈屬「高齡產婦」，有不夠奶水的情況，一對龍鳳胎現在是飲母乳，四川大熊貓研究中心有協助提供其他大熊貓母乳餵哺。



龐建貽又提到，會積極考慮「大熊貓經濟」，未來或會與有關業界人士研究知識產權(IP)、文創產品等，但目前仍以照顧一對龍鳳胎為首；而海洋公園的設施暫時足夠現有的大熊貓生活，希望兩至三年內建成新的設施。

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