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經濟論壇 | 李家超：香港仍面對不確定因素，將團結各界在轉型期尋找新增長點

29/08/2024

經濟論壇 | 李家超：香港仍面對不確定因素，將團結各界在轉型期尋找新增長點

 

李家超指香港仍面對很多不確定因素

 

　　行政長官李家超表示，面對地緣政治緊張、環球經濟前景不明朗、外部需求不穩定等情況，香港仍面對很多不確定因素。政府會團結各界，共同為香港在轉型期尋找新的增長點，推動業界升級轉型，為經濟注入新動能。


　　李家超今日在香港中華出入口商會「洞悉銳變　智贏未來」經濟論壇致辭時稱，香港正經歷經濟轉型期。特區政府將繼續積極求變，引領社會各界創新變革。政府持續進行改革，籌劃和進行多項新措施。當中，利用高效市場結合政府政策，採取以產業導向政策，推動創科，並積極發掘新的經濟增長點。在這個經濟轉型期，香港工商業界要和政府一起貫徹二十屆三中全會精神，改革求進，應變創新，發揮香港善拼敢贏的韌力和創造力。


　　他續指，香港會繼續積極融入國家發展大局，同時鞏固全球經貿網絡。為助力更多香港商家把握內地的龐大市場，政府已推出一系列措施協助中小企業發展內銷市場，並會發揮香港聯通內地與國際市場的作用，助力內地品牌透過香港「走出去」，強化香港作為國際貿易樞紐的角色，支援企業拓展海外傳統和新興市場，進一步擴闊國際網絡。

 

撰文：經濟通採訪組

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