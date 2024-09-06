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颱風魔羯 | 港交所:港股上午停市，若中午12時八號信號仍生效全日停市

06/09/2024

 

颱風魔羯 | 港交所:港股上午停市，若中午12時八號信號仍生效全日停市

有關於颱風/暴雨下，港交所之交易安排　（點擊）

 

颱風魔羯 | 港交所:港股上午停市，若中午12時八號信號仍生效全日停市

八號烈風或暴風信號現正生效預料維持至正午12時

 

　　八號烈風或暴風信號現正生效，預料維持至正午12時。天文台表示，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約390公里，天文台將視乎摩羯動向和本港風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。


　　港交所(00388)宣布，由於八號颱風信號現正懸掛，今天證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場的交易安排將受影響。


　　若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。


　　若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。


　　若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。


　　值得留意的是，港交所將於9月23日實施「打風不停市」新安排，屆時香港證券及衍生產品市場在惡劣天氣情況下維持交易，滬深港通、衍生產品假期交易和收市後交易時段亦如常運作，但上市儀式會延期。銀行在打風或黑雨下分行繼續關閉，所有服務改用電子方式處理。

 

撰文：經濟通市場組

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