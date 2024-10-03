公屋 | 公屋新申報周期本月展開，房委會昨向三類公屋租戶發申報表

房委會去年起加強打擊濫用公屋，過去兩個年度收回共5000個單位。房委會昨天(2日)表示，新申報周期本月開始，今日已向住滿15年的全長者戶、入住剛滿兩年的非全長者戶、到期申報的富戶派發申報表，收到表格的租戶需於下月30日前交回表格。



自去年起，房委會修改公屋申報周期，由以往住滿十年的租戶，需每兩年向房委會申報一次，改為所有公屋戶都需每兩年申報一次。其中，住滿15年的公屋全長者戶，須要申報連續3個月內有否在單位內居住，2個月內交回表格，涉及12萬戶。

長者入住院舍或參加廣東計劃等，署方可提供適應期

房屋署長羅淑佩今早在電台節目表示，理解長者有退休住屋需要，因此住滿15年的全長者戶毋須再申報資產或物業，但有需要申報是否持續在單位居住。如果有長者要經常進出醫院或有其他特殊情況，署方會酌情個別處理。如果長者入住院舍，或參加廣東計劃或福建計劃，署方可提供一段適應期，長者一旦在適應期內想重返公屋居住或回港，署方會重新編配單位。如果長者已經遷出，就應交回單位，讓署方重新編配。

撰文：經濟通採訪組

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