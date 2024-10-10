施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半年

加息及經濟不景，市民生活水深火熱，股、樓所帶來的負財富效應未除，現時終於迎來美國減息及內地救市的雙重利好因素，但傳遞至實體經濟，甚至地產板塊的作用亦未可考，仲量聯行香港主席曾煥平向《經濟通通訊社》表示，樓價是否止跌回升，估計仍需觀察6至12個月，這段期間，政府可以鼓勵商業貸款；為置業貸款擔保；調整公、私營房屋比例等。

外圍經濟環境仍處於觀望階段，而本港內部「撤辣」已成歷史，效力消退，曾煥平指，政府可以做的不多，現時應集中火力搞活經濟，包括配合中央救市，去刺激本地消費，或者在銀行信貸擔保方面下功夫，尤其商業物業方面，令銀行更放心去借出貸款，以刺激整體經濟。

至於港府又有否需要「加甜」救樓市，曾煥平不太同意樓市被過分干預。「有很多金融安排，香港政府也未必做到」，他稱很多時候「曲線救市」其實更好，例如銀行更放心借貸，紓緩一下商業物業業主壓力可能更加有幫助。

鼓勵商業貸款，為銀行100%按揭貸款作擔保

他稱，政府亦可考慮如何在樓市下跌時，幫助年青人置業，「例如怎樣資助他們買樓，那筆首期由政府借出，或是共同付出，直至他們有錢就還給政府」。政府亦可考慮，在銀行估價範圍之內承造100%按揭，政府則為該筆貸款擔保。至於市場有聲音認為要重推置業資助貸款計劃，他指方法雖可取，但政府現時亦要平衡自己財務壓力，在擔保貸款方面，政府則可以不用付出太多金錢。

要檢討其樓市角色，應否續推居屋

不過，以往樓市轉差時，政府角色就會退居二線，例如2003年停售居屋，現時樓價較近年高位回落近三成，卻續有資助房屋應市。曾煥平認為，政府可微調居屋政策，「是不是將打算建居屋的錢，反過來放在公屋上」，由於居屋現時價錢與私人住宅部分重疊。他提到，政府於過去10年態度逆轉，一定要令市場有充足供應，並壓低樓價，政府亦是時候檢討，是不是仍不斷推出居屋應市，或從供應著手救市。他亦建議檢討現行公、私營房屋「七三比」，或其在樓市中的角色，直到樓市開始企穩才微調亦不算遲。

振興經濟措施至少半年以上方見成效

早在美國減息之際，曾煥平就提及，息口只是其中一個影響樓市因素，走勢尚受到經濟仍然疲弱等因素所左右，該行維持今年樓價會下跌預期。他稱，「撤辣」後利好了市場幾個月，而是次減息似乎對市場是沒有甚麼幫助，股、樓表現好轉，似乎較多受內地「組合拳」救市措施刺激，而且措施相當進取。不過，於未來6至12個月，仍要觀望美國減息步伐，例如會不會因當地總統大選過後而有大幅改變。另一方面，中央救市措施下，本港股市、IPO市場活躍程度，甚至整體零售數字及業界會否因而有所改善，仍需時驗證。

他亦提到，樓市整體除視乎新盤銷情外，亦要看二手市場。新盤續用低價策略推盤，甚至今天售價會比昨天便宜，「今天的我打到昨天的我」，且樓宇庫存仍大，因此二手樓價指數似乎不見有甚麼改善。在觀望及美國減息步伐及內地救市政策外，新一份《施政報告》會做甚麼去振興經濟亦有待觀察，但無論任何措施，他相信，要至少半年以上才能看到成效。

撰文：經濟通記者許英略

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