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施政報告2024 | 減烈酒稅，200元以上部分稅率減至10%

16/10/2024

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提到多方面發展經濟，包括早前消息提及的推動烈酒貿易。特首表示，現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

 

施政報告2024 } 李家超：減烈酒稅，200元以上部分稅率減至10%

施政報告提出，即日起減烈酒稅，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分稅率減至10%（Shutterstock）

 

　　政府消息人士表示，新的烈酒稅兩級制下，政府會因此少收約2億元稅款，期望推廣烈酒貿易，讓高增值行業受惠，包括高端餐飲、倉儲、旅遊等；界線定於200元是為保障市民健康，約85%烈酒不會減稅；減至10%稅率有平衡多方面因素，相信業界會歡迎。

 

設發展低空經濟、旅遊熱點及銀髮經濟工作組

 

　　另外李家超表示，會進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，其中包括將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設；另分別設「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；及「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

 

　　他稱，本屆政府自上任以來，推動多項跨政策統籌體系改革，及政府治理文化改革，強化政府治理體系。除了增設3位副司長加強領導和統籌跨局工作，為指定項目訂立了指標，審視進度和成效，建立「以結果為目標」、做實事、做成事的政府文化，並更新《公務員守則》以闡明公務員須抱持的基本信念及操守準則，及設立「全政府動員」制度強化應變能力等。政府將進一步深化改革，繼續強化政府治理體系。

 

設海運港口發展局，發展高增值海運專業業務

 

　　政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。政府將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。

 

施政報告2024 | 李家超：減烈酒稅，200元以上部分稅率減至10%

李家超表示，政府會大力發展高增值海運和專業業務（Henry攝）

 

 

　　他表示，政府會大力發展高增值海運和專業業務，政府一直推動更多航運業商業主導人和海運服務企業落戶香港，包括提供船舶租賃免稅優惠，並為海事保險、船舶管理、代理及經紀業務提供半稅優惠等。政府會繼續加強香港航運優勢，包括：加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度（包括在符合國際稅收規則下為船舶租賃商引入新的稅務扣除安排），壯大本地航運生態圈；推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品；及加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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