走塑 | 黃傑龍︰第二階段即棄膠餐具管制實施困難，籲予業界更多時間準備

首階段管制即棄塑膠餐具新法例於今年4月22日實施，半年適應期昨日(21日)已經完結。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍出席節目時表示，膠餐具替代品較之前增加，平貴也有，可供選擇，相信在法例正式生效後，仍不守法的食肆是絕無僅有。



他又指出，部分人士因為工作關係，不方便自携餐具，但如果買外賣到辦公室進食的話，部份人會用自備餐具，這亦做到立法原意。而目前要求即棄餐具的食客亦已大幅減少，多數都是顧客提出才提供或要另外收費等。



至於第二階段管制實施時間，黃傑龍認為實施難度較大，部分食物容器質量仍未算合適，舉例指出，手搖飲品的賣相會直接影響生意，所以如果社會及業界未準備好，希望可以給予有更多時間準備。

綠領行動︰期望明年首季實施第二階段管制

綠領行動總幹事何漢威出席節目時表示，團體於9至10月到不同食肆，發現大部分食肆都守法，但大概有22間食肆仍有用膠飲管，其他使用發泡膠或膠匙的有零星個案，膠刀膠叉並無在堂食中發現。



他指出，政府曾提及第二階段管制將於2025年實施，認為如果有足夠時間讓業界習慣，應不太困難，而現時部份集團式餐廳正在實行。他認為可以有半年適應期，期望明年首季可以實施。

撰文：經濟通採訪組

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