政府發表金融市場應用AI政策宣言，陳茂波：對AI應抱開放及審慎態度

政府周一（28日）發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言。財政司司長陳茂波表示，作為國際金融中心，香港對在金融市場應用人工智能抱開放和審慎的態度。政策宣言清晰闡明政府的政策立場及方針，推動金融市場負責任地應用人工智能。隨著人工智能技術不斷發展，將會密切關注市場發展，以及參考海內外經驗，充分利用香港匯聚內地和國際數據、資訊自由流通的獨有優勢，推動金融服務業應用人工智能，因地制宜加速培育新質生產力。

財政司司長陳茂波

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府將與金融監管機構和行業持份者攜手合作，締造健康及可持續的市場環境，協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智能，促進香港作為國際金融中心的高質量發展。現時已有不少可供金融機構、會計公司及方案供應商使用的人工智能模型及基礎建設。

採雙軌模式促進金融服務業採用及發展人工智能

政策宣言包括︰政府認為在金融市場應用人工智能具有三大特性，包括數據導向、雙面效果及充滿活力。政府會採取雙軌模式，以促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰；金融機構應制定人工智能管治策略，為如何實施及使用人工智能系統指明方向。在人工智能系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，而人為監督對緩解潛在風險至關重要。

香港科技大學將開放人工智能模型

財經事務及庫務局局長許正宇

另外，香港科技大學將會開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用，為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時提供顧問及訓練服務；就受監管的金融機構而言，人工智能帶來的潛在風險已適當地在金融監管機構所發布的相關法規及或指引中體現。為配合人工智能的最新發展及國際做法，包括可解釋人工智能的出現，金融監管機構將持續檢視及更新現行的相關法規及或指引。

保監局正制定保險業網絡防衛評估框架

具體而言，金管局開展了有關人才培育的研究，計劃明年發布「提升未來銀行業人才的專業能力」的最新研究報告，以分析銀行業未來五年（即2026年至2030年）的技能差距。證監會將於今年11月或之前向持牌法團發出通告，提醒它們現行規則及規例，以及與生成式人工智能相關的機遇及風險。

保監局正制定針對保險業的網絡防衛評估框架，以優化其網絡安全指引，又會就金融科技進行調查，以評估保險業界目前採用科技的趨勢，並會集中於人工智能及相關的網絡安全措施。積金局會繼續監察退休保障業界採用人工智能的情況，並會在有需要的情況下進一步發出或更新通告。會財局會就審計公司使用人工智能的情況，評估相關的機遇及潛在風險，以及制定指引提升會計行業對人工智能的認知及促進人工智能在業界的應用。

最後，警方一直與國際組織、其他司法管轄區的執法機關，以及人工智能業界進行情報互換，以應對人工智能為網絡警政所帶來的挑戰。在公眾教育方面，投資者及理財教育委員會將增強公眾認知及了解人工智能技術為零售投資及財務管理所帶來的機遇及風險。

撰文：經濟通採訪組

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