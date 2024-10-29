青年宿舍 | 富豪東方酒店160宿位招租月租4500元起，暫接獲逾百申請

富豪東方酒店宿位費用約介乎4500至4650元

九龍城富豪東方酒店早前獲批轉作青年宿舍，昨舉行招租啟動禮，項目獲民青局資助，由仁愛堂與富豪酒店集團合作，九龍城富豪東方酒店將提供80個雙人房，最多160個宿位。申請人可選擇以一人個別申請，或二人合併申請。宿位費用約介乎4500至4650元。單人申請的收入上限2.8萬元，雙人則為5.6萬元。



仁愛堂第四十五屆董事局主席鄭偉康指，項目暫時共接獲逾100個申請，分別有逾90個為單人申請及約10個雙人申請。仁愛堂會以先到先得形式處理面試申請，並按申請人居住狀況、環境等作綜合評估，決定派出宿位。成功申請的青年，最快可於12月1日入住，必須在一年內參與培訓課程、交流活動、實習計劃等，累積200小時的活動時數。



鄭偉康續指，富豪東方酒店日後將預留2樓全層作青年宿舍之用，另有1層會預留大部分房間作青年宿舍之用。他表示，如果申請反應熱烈、日後或考慮擴大規模。



他亦表示，未來仁愛堂亦會與九龍城區議會緊密聯繫，若政府有意動員宿生，就啟德體育園進行大型測試，青年宿舍方面願意提供協助。



富豪國際酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文則指出，青年宿舍並不止是一間房，可以照顧到青年的需要，更可以建設網絡，提供新機遇。

撰文：經濟通採訪組

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