再有17家重點企業簽約落戶香港，其中15家為內地企業

引進重點企業辦公室（引進辦）今日（11日）舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，歡迎新一批重點企業落戶香港或擴展其在香港的業務。在財政司司長陳茂波見證下，17家重點企業參與簽約，成為特區政府的重點企業夥伴。當中包括來自美國的數字王國及法國的Prophesee，餘下15家企業均為內地公司，包括地平線、康龍化成、微眾科技、普渡機器人、百度智能雲（香港）人工智能創新中心、和科大訊飛—訊飛醫療等。

逾60家重點企業擬在港投資共約420億元

17家重點企業參與簽約，他們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業。這些企業大部分都會在香港設立全球或地區總部。他們連同早前引進的約50家重點企業，在未來數年將會在香港合共投資約420億元，創造超過1.7萬個職位。在投資香港的同時，也會積極帶動其產業鏈上、中、下游的企業來到香港。

財爺：有助推動香港創科生態圈發展

財政司司長陳茂波出席重點企業夥伴簽約儀式

陳茂波在致辭時表示，一方面，香港在「一國兩制」下的獨特優勢，加上作為國際金融和創科中心的地位，以及擁有世界級的大學和科研機構、一流的專業服務，以及高端人才匯聚等特點，為企業開拓區域業務以至進一步布局全球帶來支持；另一方面，重點企業落戶香港，將有助推動香港創科生態圈的更蓬勃發展。陳茂波指出，最近《施政報告》宣布的一系列政策，包括增加對創科產業的投資、推進北部都會區的發展、增強與粵港澳大灣區兄弟城市的創科協作等，也將讓重點企業受惠，並吸引更多企業來港發展。

引進辦和其他相關政府部門會為重點企業提供全面及一站式的服務，加快它們在香港開展業務，推動創科領域的增長，貢獻香港整體經濟發展。

撰文：經濟通採訪組

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