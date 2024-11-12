呂志和辭世 | 「新賭王」呂志和上周四辭世，銀娛及嘉華國際表示不影響營運

銀河娛樂(00027)及嘉華國際(00173)分別公布，兩公司之創辦人、主席兼董事呂志和於上周四(7日)安詳辭世，享年95歲。



銀娛及嘉華國際均表示，將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務。董事會認為呂志和的辭世對該集團的營運不會造成任何影響。銀娛將適時委任新主席，嘉華國際將適時委任新主席兼董事總經理，兩公司並將就有關委任刊發公布。

食品生意起步，後創立嘉華集團

呂志和出生於1929年1月，廣東新會人，香港著名實業家、慈善家和社會活動家，曾獲香港特區政府頒發的「大紫荊星章」、北京大學傑出教育貢獻獎等榮譽。



受日本侵華戰爭影響，年僅13歲的呂志和就被迫輟學，開始嘗試創業：先在香港油麻地經營食品製造批發，戰後跟隨姨丈學習經營買賣汽車零件生意；隨後自立門戶，開設了汽車零件銷售公司。



1955年，呂志和創立嘉華集團的前身－－嘉華公司，進口美軍在韓戰後於沖繩剩餘的重型物資如大型運輸車、開山機械等，將之運回香港，供應給本港作開山築路及建設之用。嘉華公司參與開發了觀塘區一帶，包括秀茂坪、樂富、藍田及油塘等的大型填海工程。

曾被譽「石礦大王」，及後轉型酒店大亨

60年代初，香港政府對石礦開採權進行公開招標以規範石礦業。呂志和投得香港政府第一個新型大型石礦場－－九龍安達臣道石礦場開採權，率先把自動化設備應用於採礦業，奠定了公司在建材業的翹楚地位。此後六十年，嘉華公司為香港提供了三分之一以上的建材，呂志和也被冠以「石礦大王」的稱號。1987年嘉華國際集團在港上市。



70年代，嘉華公司的建材業發展趨於成熟，呂志和開始著力發展地產業務。在1962年，他投資建造位於茶果嶺道八座六層的住宅樓宇；1974年，在港島南區布力徑興建以八間豪華花園洋房組成的柏徑苑，開創了香港早期屋苑式組合洋房的先河。



到70年代末，呂志和發現香港酒店業發展不完善，呂志和以6800萬港元投得尖沙咀東部一塊海景地皮，斥資3億港元興建海景假日酒店（即現在的海景嘉福酒店），並大膽引入特許經營管理制度，將酒店的管理權交給外國管理公司「假日酒店網路」。之後，他在美國成立Stanford Hospitality控股公司，旗下擁有約20家酒店物業及管理權，與洲際、萬豪、喜來登、希爾頓、假日等國際知名酒店品牌合作，1998年，該公司被美國《酒店商業》雜誌評為全美12大酒店集團之一。

聯手美資威尼斯人集團建立銀河娛樂

在21世紀初，澳門賭權開放，呂志和聯手美資威尼斯人集團，組建銀河娛樂場股份有限公司參與競投。最終，銀河娛樂以88億港元的天價投資預算，擊敗18個世界級的強勁對手，投得當時澳門三個賭牌之一。



至2005年，銀河娛樂成為首間於港交所上市的博彩公司，並於2013年被納入恒生指數成份股，銀娛旗下星際酒店於2006年正式開業，榮獲無數國際專業獎項，成為澳門新地標。



目前，嘉華集團業務涵蓋房地產、娛樂休閒、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門和東南亞等地。該集團旗下有銀河娛樂、嘉華國際兩家上市公司和其他成員公司。

撰文：經濟通市場組

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