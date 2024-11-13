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桃芝打風 | 天文台：三號波至少維持至晚上11時，桃芝將於本港200公里內掠過

13/11/2024

10:56am 最新：幼稚園等停課

 

教育局宣布，由於天文台會在下午2時40分改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。有關學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

 

10:13am：天文台：下午2時40分改發三號強風信號

桃芝 | 天文台：下午1時至4時之間改發三號強風信號

 

　　一號戒備信號正生效，隨著熱帶風暴桃芝逼近，天文台會在下午1時至4時之間改發三號強風信號。


　　天文台表示，桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，它的外圍雨帶開始影響廣東沿岸，按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。


　　預料桃芝明早在本港以南約200公里內掠過，天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

 

撰文：經濟通採訪組

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