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啟德體育園 | 新世界逾4億元售啟德體育園75%予周大福企業，獲政府批准

29/11/2024

　　新世界發展(00017)出售啟德體育園予母企交易落地，公司昨晚（28日）公布，以約4.17億元出售持有設計、建造及營運啟德體育園項目75%股權的控股公司全部股權予新世界主要股東周大福企業。至於新創建(00659)持有營運啟德體育園項目剩餘25%股權。

 

　　值得留意的是，今次交易內容包括相關待售貸款約6.8億元，顯著高於交易作價，當中已反映擬售控股公司確認累計虧損2.633億元，因此新世界估計出售事項將產生非重大收益或虧損。

 

啟德體育園 | 新世界逾4億元售啟德體育園75%予周大福企業，獲政府批准

(Shutterstock)

 

　　香港文化體育及旅遊局同日公布，批准新世界出售其持有的啟德體育園公司股權予周大福企業。該局指出，啟德體育園公司在9月份就有關交易向政府提出申請，經考慮過後其決定批准有關股權變動的申請。周企向政府承諾會投入資源，以確保工程進度良好，並與政府攜手推展營運啟德體育園的工作。周大福企業則表示，歡迎港府批准啟德體育園公司75%股權交易的決定。

 

周企三度收購資產，新世界套現237億

 

　　新世界指，公司一直致力降低財務槓桿，鑑於啟德體育園預計於明年1月啟用，估計可能需要額外的外部融資以支持啟德體育園的初期運作，其並不符合該集團目前的去槓桿化政策。該集團指，由於啟德體育園為一項零售面積相對較小的大型體育基建項目，出售事項亦可集中於營運零售元素濃厚的物業項目，而出售事項的所得款項淨額撥充一般營運資金。

 

　　除了啟德體育園項目，周大福企業還曾向新世界收購新創建及前海周大福金融大厦30%股權，相當於周大福企業累計為新世界提供約237億元資金，以支援其流動性。

 

撰文：經濟通市場組

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