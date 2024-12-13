除夕深圳灣口岸擬通宵服務，羅湖延長通關至凌晨二時

政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議指，因應除夕跨年倒數煙花匯演，特區政府與深圳市政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸的旅客清關服務，由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務；羅湖口岸關閉時間，由午夜延長至第二日凌晨2時，內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批。港珠澳大橋口岸以及落馬洲皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

陳國基說，多區在除夕跨年期間有慶祝活動及12分鐘的煙花匯演，預計訪港旅客明顯增加。他呼籲內地旅客參與跨年活動後留港過夜。

運輸署會增加金巴、皇巴及跨境直通巴士的班次，並會在有需要時在各口岸設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。港鐵亦會相應延長東鐵線來往羅湖站的服務，大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。另外，港鐵上水站及新田皇巴站之間會設有巴士路線，旅客可於東鐵線前往羅湖的服務完結後，搭巴士至落馬洲/皇崗口岸。

警務處、入境事務處、香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於本月21日至明年1月1日期間啟用，實時監察口岸現場情況，中心將透過已建立的口岸熱線及即時通報機制，與內地口岸部門保持緊密聯繫。保安局亦會適時啟用緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序。

警務處將於本月下旬就跨年倒數煙花匯演的人群管理和特別交通安排作詳細公布。

撰文：經濟通採訪組

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