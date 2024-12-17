李家超:預算案展開諮詢，處理財赤要開源節流找新增長點

被問及政府有否研究公務員減薪及縮減編制，行政長官李家超出席行會前記者會表示，財政預算案已展開諮詢，歡迎就此提出意見，政府會審慎研究當中的理念和數據，亦會平衡整體利益，而處理財赤主要是開源節流，促進本地經濟發展，令每一個行業受惠的同時，增加政府收入。

他提及，財政司司長會制定開源節流的措施，增加經濟活動及新增長點，收集意見後按照香港的實際情況，做好財政預算。

李家超又指，本地生產總值的增長主要依賴投資、消費及出口三方面，投資方面，政府會繼續確保每年900億元的投資，雖然現時私人投資比較審慎，但相信未來會逐步見到成效。消費方面，消費模式雖然改變，但旅遊帶來的成果理想，尤其是深圳「一簽多行」恢復後，來港人流大量增加，並相信在聖誕及新年等旺季，旅客來港數字會繼續上升，來自東南亞的旅客數據也有所增加。他呼籲業界在實體經濟減少的情況下，要掌握好網購機遇。

將到澳門祝賀岑浩輝就任，港澳優勢互補合作空間無限

對於澳門新特首岑浩輝即將上任，行政長官李家超出席行會前記者會表示，一定會去澳門祝賀岑浩輝上任，又形容港澳兩地「情同手足」，會保持緊密溝通，相信很多方面都可以談合作，將來溝通頻率會很高，且港澳都同意大灣區要高度融合，港澳優勢互補，合作空間無限。

不同部門就除夕通關安排準備就緒，確保口岸市面暢順有序

李家超表示，在除夕夜會有多項口岸及交通特別安排，包括羅湖口岸會延長服務時間至凌晨2時，深圳灣口岸通宵服務，落馬洲皇崗口岸亦會24小時服務，當局會增加及靈活調派人手，確保口岸及市面暢順有序。

他表示，當晚港鐵大部分路綫會通宵行駛，亦會安排特別巴士路線有更頻密班次，確保上水及新田站之間旅客即使在凌晨2時後，仍可乘巴士返回內地，強調當局會嚴陣以待，不同部門已準備就緒，政務司司長陳國基上周四(12日)已召開跨部門工作小組會議商討。

他提及，政府同相關機構及業界會密切聯繫做好人群管理，確保各項接待旅客環節運作暢順，令旅客有優質體驗，亦指各個業界亦已做好準備，利用今次黃金機會增加更多不同活動，開拓商機及增加旅客體驗。

撰文：經濟通採訪組

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