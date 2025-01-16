財政預算案 | 傳港府考慮連續第二年向高收入人士加稅

據《彭博》引述知情人士報道，香港政府正研究連續第二年提高最高收入人士的稅收，以填補預算缺口。據報，政府在最近的公眾諮詢中提出將16%的稅率提高之建議，該稅率適用於年收入500萬元或以上的最高收入人士。

考慮降門檻，將更多人納入最高稅階

知情人士又指，除了提高稅率外，政府仍在考慮通過降低收入門檻，將更多人納入最高稅階。但目前尚不清楚是否已敲定具體計劃，也不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續進行。

財政司司長辦公室發言人表示，在預算諮詢過程中，收到了來自不同部門和公眾的多樣化建議，但不會對個別建議或猜測發表評論。

去年首向1.2萬名高收入人士徵兩級稅

事實上，政府上年以年薪500萬劃線，薪俸稅和個人入息稅的標準稅率實施兩級制，超過500萬的部分要額外多繳1%稅率。當時財政司司長陳茂波預計，約1.2萬名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元，即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

撰文：經濟通採訪組

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