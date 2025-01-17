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強積金 | 積金評級:去年淨流入481億，中港股票走資105億

17/01/2025

強積金 | 積金評級:去年淨流入481億，中港股票走資105億

 

　　強積金研究機構積金評級估算，2024年第四季強積金資金淨流入約為110億元，累計全年總資金淨流入約達到481億元，為2021年以來最低的年度淨流入，比約523億元的過去5年平均值低約7.9%。

 

美國股票基金淨流入247億元，中港股票淨流出105億元

 

　　美國股票基金在連續兩年全年回報率超過20%的支持下，於2024年吸引了超過50%的強積金總資金淨流入，為最受歡迎的強積金資產類別，並創下有紀錄以來最高約247億元淨流入。

 

　　儘管香港及中國股票基金打破連續3年虧損紀錄，全年回報率達約15.9%，但數據顯示2024年每個季度都錄得資金淨流出，全年總資金淨流出約為105億元，為強積金資金流表現最差的資產類別。

 

*宏利強積金全年總資金淨流入194億，位居榜首*

 

　　宏利強積金以約194億元的資金淨流入，佔全年總資金淨流入約40.4%位居榜首，而其資金淨流入亦超過排名第二至第四位強積金計劃保薦人的總和。

 

強積金去年回報約為8.82%

 

　　截至去年12月底，強積金的全年回報約為8.82%，總資產值估算約為1.291萬億元，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約27.16萬元。

 

　　積金評級主席叢川普表示，由於市場對美國新總統上任、關稅問題和通脹擔憂，2025年將是充滿不確定性的一年。多元化投資是投資者在不確定時期的最好資產。因此，該公司重複強調支持積金局推廣的DIS基金。透過結合多元化投資、低收費和DIS的自動降低風險機制，減輕成員投資選擇和時機決策的壓力。對於大多數強積金成員來說，這是理想的基金選擇。

 

撰文：經濟通採訪組

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