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貿易戰 | 學者：美加徵關稅對本港GDP影響不大，包裹政令僅維持半日反映未深思熟慮

07/02/2025

　　美國總統特朗普宣布同樣對香港進口貨品加徵額外10%關稅。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《經濟通通訊社》訪問指出，情況對本港GDP影響不大，他稱雖然對美國直接貿易及香港外貿，例如轉口業中空運物流較受直接影響，但由於本港進出口貿易GDP及對美國出口貨值佔比不高，因此就算廠商或香港損失該部份生意，但亦非致命。

 

貿易戰 | 學者：美加徵關稅對本港GDP影響不大，包裹政令僅維持半日反映未深思熟慮

 

　　貿發局較早前稱，以2023年美國從香港的進口總額為41.158億美元估算，在加徵10%關稅後，當年香港產品將面臨4.116億美元的額外關稅，麥萃才亦認為上述數字對比GDP總值而言屬於合理。

 

港產品出口往美國貨值佔整體出口僅0.1%

 

　　參考統計署2023年數字，當中進出口貿易、批發及零售GDP佔比17.5%，排第三位；運輸、倉庫、郵政及速遞服務則佔6%，排第六位。另2024年整體出口(包括內地經港轉口)往美國貨值2955.7億港元，佔比6.5%，排第二位，相對最大份額的中國內地出口貨值為2.68萬億港元，佔59%。而去年港產品出口往美國貨值59.06億港元，佔比10%，佔整體出口則為0.1%。

 

敵人的敵人就是朋友，美國現針對所有貿易盈餘國家

 

　　至於加徵關稅會否影響營商環境，以及是否損害獨立關稅區地位，麥萃才稱一般人有錯誤認知，「覺得美國很有影響力，影響全世界」，而從數字上可見並非如此。在本輪貿易戰中，預期美國針對所有對其存貿易盈餘國家，若然美國針對其他市場，香港則料會與相關市場緊密合作發展貿易夥伴關係，因為「敵人的敵人就是朋友」。他續指出，美國明確表明針對兩個實體加徵關稅沒有問題，反而只加徵一個地區或國家而默認另一地區或國家跟隨相關稅項才會出現問題。

 

　　他提到，貿易戰已於8年出現，大家已對此有充分準備，自然處理會較好。而且相信許多與美國有生意來往香港廠商已轉移生產基地。

 

本港電商多屬C2C不計入經濟統計數字，惟料影響電商行業步伐

 

　　由於價值低於800美元商品亦不再享有美國「低值免稅」（De Minimis）優惠，同樣需繳納額外10%關稅；任何來自香港的國際郵件不論價值，均須申報，令電商行業所受影響會較大。不過，麥萃才指出，本港電商行業一來並非以美國為主要貿易地點，二來輸出美國多數屬於二手貨品，屬C2C(消費者與消費者)交易，並不會計入統計數字之內，反而未見影響，惟料日後該行業在港發展更緩慢。

 

　　中國因關稅而實施燃料關稅反制措施，麥萃才則認為，香港不需要因此作出反制措施，此乃國家層面問題之外，香港「金漆招牌」一直主張不設關稅以刺激生意及自由貿易，一旦加關稅，招牌會被破壞，因此不需為做而做。

 

包裹政令僅維持半日，反映未有深思熟慮

 

　　美國郵政同日宣布暫停及恢復接收來自中國內地及香港的包裹，政令僅維持半日，美國被指「姿態大於實際」。麥萃才稱，此例亦反映美國新總統新科之際，措施未及深思熟慮。

 

　　不過，香港郵政則表明繼續停止接收寄美國包裹，直至另行通告，由於關稅等事宜仍需進一步釐清，足見貿易戰政治角力情況仍未明朗。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

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