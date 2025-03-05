啟德 | 桌球賽組委會︰對首日賽事未完場即清場致歉，今提補償方法

世界格蘭披治桌球大獎賽昨日在啟德體藝館舉行，不過昨晚比賽未完成，場地保安便要求觀眾離開。賽事組委會發聲明致歉，並表示將會以可兌換今明兩日門票作補償。

賽事組委會表示深表歉意，稱事情發生後與場地積極溝通，確保今日至下周日餘下晚場賽事的入場觀眾，可在賽事完結後才離場，並建議觀眾因應到場觀賞賽事的時間，提早規劃相應行程和交通安排。

對於首日賽事為部分觀眾帶來不愉快經歷，組委會向持有3月4日晚上7點30分的1號枱觀眾作補償，表示可以於今明兩日早上10時30分至晚上8時憑票尾到體藝館的賽事紀念品售賣點，兌換今明兩日任何場次同等票價的可售門票，而可兌換的門票，需視乎供應情況而定。

世界格蘭披治桌球大獎賽首度在香港舉行，昨天起一連6日在啟德體藝館舉行，亦是啟德體育園本月正式開幕後首項國際賽。不過由於晚上其一頭場賽事較遲結束，導致緊接尾場遲開賽之餘，約晚上11時主辦方突然通知，因場地限制所有觀眾須在凌晨前離場，令部分球迷不滿並鼓譟，聚集在場館出口。當時整場比賽未完結，在觀眾離場後，球手繼續閉門作賽。

撰文：經濟通採訪組

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