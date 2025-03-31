  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

長和 | 葉劉：長和暫緩賣港口反映接受國家管轄權，須考慮國家安全和利益

31/03/2025

長和 | 葉劉:長和暫緩賣港口反映接受國家管轄權，須考慮國家安全和利益

 

　　長和(00001)向貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團，出售中港以外包括巴拿馬等43個港口交易引起市場極大關注，最近有突破性發展，先是傳出長和本周三（4月2日）不會簽署出售巴拿馬港口協議，國家監管部門亦首度介入調查，國家市場監督管理總局上周五（28日）表態，指注意到有關交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

 

不同意暫緩交易礙高度自治，一國兩制基礎是國家安全

 

　　行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台撰文指，對於長和賣港口事態發展到如今的狀況，買賣協議暫時不會簽訂，並不感到意外，又指有商界人士認為若交易不能進行會使中美關係更加複雜、緊張關係會升級，可以理解，但有聲音認為若交易不能進行便會影響香港的高度自治，這點並不同意，因為「一國兩制」的基礎是國家安全，若香港不能維護國家安全，亦享受不了高度自治。

 

賣重要戰略資產不先「打招呼」，怎說得過去？

 

　　葉劉說，長和這次如此大規模的交易，計劃賣掉對國家而言是重要戰略資產的港口，卻不事先和國家「打招呼」，似乎沒有考慮國家的安全和發展利益，又怎說得過去？反過來說，若有美國企業試圖賣掉國外關鍵礦產等戰略物資，卻沒和白宮磋商，相信白宮也不會坐視不理，大抵會立刻啟動反壟斷法和其他「長臂法例」阻止。

 

籲商界警惕，做生意要考慮國家安全和利益

 

　　她表示，雖然像長和這次如此龐大規模的港口買賣絕無僅有，但是商界宜務實了解這次事件，視為教訓，作為警惕，紮根香港的企業不能不考慮國家安全和發展利益。這次事件有如暮鼓晨鐘，若做生意忘記國家，這些交易不過是水中月鏡中花。

 

長和暫延簽署協議，反映接受國家管轄權

 

　　對於國家市場監督管理總局將審查交易，葉劉說，香港沒有反壟斷法，《競爭條例》（香港法例第619章）亦沒提及併購。《電訊條例》（香港法例第106章）則只電訊行業的反競爭行為。社會上或許會有疑惑，為甚麼涉及境外資產的商業交易行為，中央政府可以進行審查？若大家細閱《中華人民共和國反壟斷法》，便會恍然大悟。她指出，現在國家市場監督管理總局審查是次交易，調查期間買賣不可以進行。長和現在暫延簽署協議，反映其已了解國家的法例，接受國家的管轄權。

 

　　葉劉又提到，很多國家都有反壟斷法來保障自身利益，美國便是箇中佼佼者。美國早於1890年已通過實施《休曼反壟斷法案》(Sherman Antitrust Act)，是美國的反商業信託法例；美國另有多條禁止妨礙競爭行為聯邦法例。另外，歐盟為了防止大型企業弱肉強食、妨礙競爭，數十年前已實施《歐洲共同體競爭法》（歐盟反壟斷法），指出反競爭協議和行為如果影響成員國之間的貿易，則受歐共體當局的管轄。

 

國家有權規管涉境外資產的商業交易

 

　　她指出，中國作為世界第二大經濟體，自然要確保公平競爭。中國是在2007年8月30日通過、2008年8月1日起實施《中華人民共和國反壟斷法》。反壟斷法第二條便清楚列明「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」說明國家有權規管涉及境外資產的商業交易行為。

 

　　像其他國家的反壟斷法那樣，《中華人民共和國反壟斷法》第四十六條有列明相關罰則，包括罰款、沒收違法所得；「尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處五十萬元以下的罰款」等；情節嚴重的，亦有更嚴重的罰則。

 

　　第三十一條更有涉及維護國家安全的描述：「對外資併購境內企業或者以其他方式參與經營者集中，涉及國家安全的，除依照本法規定進行經營者集中審查外，還應當按照國家有關規定進行國家安全審查。」可見國家市場監督管理總局審查是次交易，完全是有法可依。

 

美國凡事喊國安為先，中國有相同顧慮非常合理

 

　　葉劉提到，地中海航運公司(MSC)是全球運輸能力最大的航運企業，業務龐大，涉及貨輪、郵輪、空運、海運、港口碼頭等，旗下最重要的港口包括比利時安特衛普港和荷蘭鹿特丹港。若長和把旗下港口業務售予地中海航運公司，特別是當中涉及「一帶一路」沿線港口，將影響中國的戰略部署，對中國不可能沒有影響。

 

　　她強調，今時今日的國際形勢，險惡、嚴峻；中美角力，香港本就難以獨善其身。美國作為世界最大的經濟體，凡事都喊國家安全為先，國內投資要審查，國外投資要審查，科技及戰略物品出口要管制；動輒便將中國企業打入貿易黑名單。中國作為世界第二大經濟體，有相同的國家安全顧慮和要求，非常合理。

 

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

15.640

異動股

00981

中芯國際

45.600

異動股

02800

盈富基金

23.300

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 15.640
  • 00981 中芯國際
  • 45.600
  • 02800 盈富基金
  • 23.300
  • 09633 農夫山泉
  • 33.650
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 4.410
股份推介
  • 00667 中國東方教育
  • 4.830
  • 目標︰$6.90
  • 03788 中國罕王
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 01183 澳能建設
  • 0.148
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.80
  • 06862 海底撈
  • 17.480
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 00700 騰訊控股
  • 495.200
  • 00388 香港交易所
  • 342.800
  • 00981 中芯國際
  • 45.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.600
報章貼士
  • 00240 利基控股
  • 1.100
  • 目標︰--
  • 01919 中遠海控
  • 12.200
  • 目標︰--
  • 03390 滿貫集團
  • 3.400
  • 目標︰$3.91
熱炒概念股
即時重點新聞

31/03/2025 12:09  美股急挫港股同跌404點險守兩萬三，中芯再瀉半成內銀績後撐市

31/03/2025 12:14  中海外全年純利跌38.9%至156.4億人幣，息30港仙

31/03/2025 12:06  【截收意向】北都片區試點至少收12份意向書，包括新世界華懋等

31/03/2025 11:17  《中資異動》中鐵跌一成，有份興建泰國大樓地震中迅速倒塌遭調查

31/03/2025 11:57  《異動股》體品股跌李寧挫8%，績後大行目標普遍低於上周收市價

31/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２﹒４２億元，買阿里沽小米

31/03/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】大和降李寧評級惟升目標價，郵儲行績後獲升目標

31/03/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８４，一周及兩周均稍軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

長和 | 葉劉：長和暫緩賣港口反映接受國家管轄權，須考慮國家安全和利益新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股業績｜建行、農行績後升，仲可以追入？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

傾力救市 | 財政部首發特別國債5千億，支持國有大行補充資本新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

特朗普的貿易戰
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
人氣文章

影視娛樂

男神回歸！金城武復出 成為無印良品代言人「MUJI FRIEND」
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

推動香港油畫藝術！「國際油畫交流大展」：從印象派到寫實風格，凝視香港畫家的深厚藝術底藴
人氣文章

Fashion

2025春夏不能錯過的芭蕾瑪莉珍運動鞋！穿上可鹽可甜的復古風潮：Puma Speedcat Ballet、Onisuka Tiger Mexico 66
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon宣布來港！盤點GD的愛牌珠寶：除了Jacob & Co，還有Pomellato和Boucheron！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡 │ 56歲前TVB小生盧慶輝近況曝光，網民稱讚：高大威猛，零歲月痕跡
人氣文章
抗癌 │ 吳文忻乳癌惡化至四期擴散至尾龍骨，淚崩分享抗癌辛酸，堅信四仔也可以好返，害怕便輸
人氣文章
中藥字典｜天麻治眩暈及肢體麻木，中醫宜忌與應用，兩款療方推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2025 12:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2025 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2025 12:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/03/2025 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞31/03/2025
長和 | 葉劉：長和暫緩賣港口反映接受國家管轄權，須考慮國家安全和利益
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

高息定存 | 一周高息合集，星展6個月定存息加至3.25厘，...

30/03/2025 10:55

貨幣攻略

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

28/03/2025 08:00

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處