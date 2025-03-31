長和 | 葉劉：長和暫緩賣港口反映接受國家管轄權，須考慮國家安全和利益

長和(00001)向貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團，出售中港以外包括巴拿馬等43個港口交易引起市場極大關注，最近有突破性發展，先是傳出長和本周三（4月2日）不會簽署出售巴拿馬港口協議，國家監管部門亦首度介入調查，國家市場監督管理總局上周五（28日）表態，指注意到有關交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

不同意暫緩交易礙高度自治，一國兩制基礎是國家安全

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台撰文指，對於長和賣港口事態發展到如今的狀況，買賣協議暫時不會簽訂，並不感到意外，又指有商界人士認為若交易不能進行會使中美關係更加複雜、緊張關係會升級，可以理解，但有聲音認為若交易不能進行便會影響香港的高度自治，這點並不同意，因為「一國兩制」的基礎是國家安全，若香港不能維護國家安全，亦享受不了高度自治。

賣重要戰略資產不先「打招呼」，怎說得過去？

葉劉說，長和這次如此大規模的交易，計劃賣掉對國家而言是重要戰略資產的港口，卻不事先和國家「打招呼」，似乎沒有考慮國家的安全和發展利益，又怎說得過去？反過來說，若有美國企業試圖賣掉國外關鍵礦產等戰略物資，卻沒和白宮磋商，相信白宮也不會坐視不理，大抵會立刻啟動反壟斷法和其他「長臂法例」阻止。

籲商界警惕，做生意要考慮國家安全和利益

她表示，雖然像長和這次如此龐大規模的港口買賣絕無僅有，但是商界宜務實了解這次事件，視為教訓，作為警惕，紮根香港的企業不能不考慮國家安全和發展利益。這次事件有如暮鼓晨鐘，若做生意忘記國家，這些交易不過是水中月鏡中花。

長和暫延簽署協議，反映接受國家管轄權

對於國家市場監督管理總局將審查交易，葉劉說，香港沒有反壟斷法，《競爭條例》（香港法例第619章）亦沒提及併購。《電訊條例》（香港法例第106章）則只電訊行業的反競爭行為。社會上或許會有疑惑，為甚麼涉及境外資產的商業交易行為，中央政府可以進行審查？若大家細閱《中華人民共和國反壟斷法》，便會恍然大悟。她指出，現在國家市場監督管理總局審查是次交易，調查期間買賣不可以進行。長和現在暫延簽署協議，反映其已了解國家的法例，接受國家的管轄權。

葉劉又提到，很多國家都有反壟斷法來保障自身利益，美國便是箇中佼佼者。美國早於1890年已通過實施《休曼反壟斷法案》(Sherman Antitrust Act)，是美國的反商業信託法例；美國另有多條禁止妨礙競爭行為聯邦法例。另外，歐盟為了防止大型企業弱肉強食、妨礙競爭，數十年前已實施《歐洲共同體競爭法》（歐盟反壟斷法），指出反競爭協議和行為如果影響成員國之間的貿易，則受歐共體當局的管轄。

國家有權規管涉境外資產的商業交易

她指出，中國作為世界第二大經濟體，自然要確保公平競爭。中國是在2007年8月30日通過、2008年8月1日起實施《中華人民共和國反壟斷法》。反壟斷法第二條便清楚列明「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」說明國家有權規管涉及境外資產的商業交易行為。

像其他國家的反壟斷法那樣，《中華人民共和國反壟斷法》第四十六條有列明相關罰則，包括罰款、沒收違法所得；「尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處五十萬元以下的罰款」等；情節嚴重的，亦有更嚴重的罰則。

第三十一條更有涉及維護國家安全的描述：「對外資併購境內企業或者以其他方式參與經營者集中，涉及國家安全的，除依照本法規定進行經營者集中審查外，還應當按照國家有關規定進行國家安全審查。」可見國家市場監督管理總局審查是次交易，完全是有法可依。

美國凡事喊國安為先，中國有相同顧慮非常合理

葉劉提到，地中海航運公司(MSC)是全球運輸能力最大的航運企業，業務龐大，涉及貨輪、郵輪、空運、海運、港口碼頭等，旗下最重要的港口包括比利時安特衛普港和荷蘭鹿特丹港。若長和把旗下港口業務售予地中海航運公司，特別是當中涉及「一帶一路」沿線港口，將影響中國的戰略部署，對中國不可能沒有影響。

她強調，今時今日的國際形勢，險惡、嚴峻；中美角力，香港本就難以獨善其身。美國作為世界最大的經濟體，凡事都喊國家安全為先，國內投資要審查，國外投資要審查，科技及戰略物品出口要管制；動輒便將中國企業打入貿易黑名單。中國作為世界第二大經濟體，有相同的國家安全顧慮和要求，非常合理。

撰文：經濟通採訪組

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