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劉國勳倡北都片區試點以「雙信封制」招標，由財務穩健發展商承擔

03/04/2025

　　北部都會區三個「片區開發」試點早前截收22份意向書，當中包括長實(01113)、新地(00016)、新世界發展(00017)、恒地(00012)、信置(00083)、華懋、以及會德豐皆有提交意向書。

 

劉國勳倡北都片區試點以「雙信封制」招標，由財務穩健發展商承擔

 

提「片區開發」招標條款等四大建議

 

　　民建聯新界北立法會議員劉國勳今日就「片區開發」招標條款等細節提四大建議，包括重新調整設計布局、為發展模式預留彈性、將部分運輸建設交由片區開發商負責，以及提供靈活的財務安排等。

 

　　劉國勳強調，招標標準非只價高者得，尤其是北都發展期長，必須由財務穩健、執行力強的開發商承擔。劉國勳建議政府考慮「雙信封制」，優先考慮綜合能力強的投標者。

 

　　他指出，要把意向書轉為投標的實際行動，關鍵在於招標條款是否符合市場運作，否則會重演洪水橋/厦村多層現代產業大樓用地最初有10份意向書，最終招標要一再延期的「意向熱、投標冷」的情況。他期望政府能把握市場積極的反應，將發展商的意向轉為發展的實際行動。

 

倡整合試點地塊重新組合成更完整土地

 

　　劉國勳指出，三個試點的地塊零散，非完全相連，缺乏整體開發的條件，較難帶動區內發發。他建議可擴大片區試點範圍，批地範圍須連接現有道路，以達致地塊連接，整合為一塊較大規模、更完整的土地。

 

　　他指出，各片區目前已有概定開發指標，缺乏發展的靈活性，阻礙片區優化及限制經濟及社會效益。他建議重新檢視土地規劃，容許彈性用途，企業可按需求設計用地，調整土地容積率等開發指標，同時透過擴大片區試點範圍，由目前小幅地塊的局限，放寬至大範圍引導性規劃，容許混合用途。

 

倡可將部分運輸建設交由片區開發商負責

 

　　劉國勳表示，三個試點的運輸基建配套及工程進度，開發商未能掌握，上述不確定性或會減低投標意願。劉國勳建議應設立專班，讓開發商參與基建道路的設計及了解進程，提高訊息透明度，同時保證試點內基建配套符合試點發展所需。另外，政府亦可考慮在相關部門領頭下，將部分運輸建設交由片區開發商負責，提升項目的市場價值。

 

　　他續指，北都發展年期長、金額大，靈活的財務安排可以令發展高更有信心投資。劉國勳建議政府可容許調整三個片區的住宅地積比，以增加項目的財政誘因；容許地價分期支付、放寬住宅預售期限制、推選交還政府的建造工程等，改善開發現金流及協助融資，與銀行協商特長還款期。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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