強積金 | GUM:5月強積金回報創年內新高，人均賺9683元

強積金顧問公司GUM表示，5月強積金市場表現強勁，股票基金領漲，帶動整體人均回報創年內新高。截至今年5月16日的5月份，GUM強積金綜合指數升至259點，月內回報達3.5%，年初至今回報升至5.6%。強積金人均回報賺9683元，年初至今累計回報達15301元，反映自美中宣布暫時大幅下調關稅90天後，整體市場氣氛持續改善，尤其受惠於股票市場的強勢表現。

5月股票基金整體表現亮麗，美國股票基金以7.6%的月內回報居首。緊隨其後的是大中華股票基金7%及環球股票基金6.3%。表現最差的是其他股票基金，月內錄得4.8%跌幅，亦是唯一錄得負回報的股票類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。

混合資產基金普遍錄得正回報，其中表現最佳的是混合資產基金（80%至100%股票)，月內回報達4.5%，反映高股票比重的配置受惠於股市上升。表現最弱的是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報僅 1.1%，顯示低風險配置在本輪升市中相對落後。

固定收益基金整體表現平穩，人民幣債券基金以1.5%的月內回報領先，受惠於人民幣匯率穩定及內地債市回暖。表現最差的是環球債券基金，月內錄0.9%跌幅，或與美元走勢及避險情緒下降有關。

GUM表示，5月強積金市場表現強勁，股票基金領漲，帶動整體人均回報創年內新高。混合資產基金亦受惠於股市升勢而錄得穩健增長，而固定收益基金則維持穩定。展望未來，投資者可考慮根據風險承受能力，靈活調整股票與債券的配置比例，以把握市場機遇並分散潛在風險。

撰文：經濟通採訪組

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