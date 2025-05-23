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工會：精進除牌決定是遲來的正義，議員冀可縮短處理個案時間

23/05/2025

工會：精進除牌決定是遲來的正義，議員冀可縮短處理個案時間

 

　　政府拒絕精進建築有限公司的續期申請，6月20日起從一般建築承建商名冊中除名。香港建造業總工會理事長周思傑形容，精進除牌決定是遲來的正義。工程界立法會議員盧偉國表示，雖然政府調查需時，但歷時2年後才決定將承建商除牌，時間過長，希望未來縮短處理個案時間。

 

工會倡設記分制，避免同一批人繼續營運

 

　　盧偉國在電台節目表示，事件是很大教訓，反映工業安全的重要，否則將影響承建商的業務，他估計，未來精進建築可重組，申請成立新公司，但相信政府會考慮除牌紀錄，嚴格處理申請。盧偉國指，為避免拖延精進建築負責的3個公營房屋項目進度，以及顧及地盤工友生計，政府有權直接委聘可信任的承建商接受，不須重新招標，相信社會會理解。

 

　　香港建造業總工會理事長周思傑在電台節目指，精進建築在2022年安達臣道3死工業意外後，工業安全情況持續堪憂，並無汲取教訓，除牌結果對意外死傷者是遲來的正義。周思傑關注精進建築的授權簽署人及管理人，仍可以成立新公司，認為政府應該修補法律漏洞，建議建立記分制，紀錄管理人涉及的嚴重工業意外，避免同一批人繼續營運承建商。

 

工程師學會促精進處理好手頭項目

 

　　工程師學會支持除牌決定，認為能顯示政府在工業安全上嚴謹把關，充分體現當局對維護工業安全的堅定決心，期望精進建築在交接期內，處理好手頭上的項目，並希望業界引以為鑑，創造並維持更安全、更可持續的工作環境。

 

　　工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，除牌結果讓業界警惕注意工業安全。她指個案複雜，政府需時處理在所難免，但2年後才決定除牌，對工業意外死者家屬而言是非常煎熬。蕭倩文認為，建造業行內文化及制度，包括工期不足等，才是工業安全問題的根源，建議政府要改變制度，否則就算加快除牌進度，也不能明顯解決問題。

 

撰文：經濟通採訪組

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