運輸署︰收回大欖隧道後車流增約一成，研究將兩條隧道加費

政府收回大欖隧道專營權後首個工作天，運輸署表示，繁忙時間來回方向的行車大致暢順，整體雙向車流量較2024年增加約10%。同時，其主要替代路線屯門公路的交通亦維持正常。

署方指出，在上午繁忙時間，由於青朗公路發生交通事故，可能影響分流，期間屯門公路往市區方向的車流量與去年相若。到傍晚繁忙時間，往屯門方向的車流量則按年則下降約3%，接近預期分流效果。

中九龍繞道研收費

運輸署指，市民可能需時適應新路線和調整出行習慣，期望大欖隧道大幅下調收費及實施「易通行」後，可有效善用容車量，紓緩屯門公路等替代路線的繁忙交通，促進新界西北與市區的人流物流。

另外，運輸及物流局局長陳美寶在立法會議上表示，計劃在6月下旬的立法會交通事務委員會就隧道收費檢討與議員討論，部份過去多年未曾加價的隧道，將率先考慮調整，包括香港仔隧道和城門隧道。至於今年底落成的中九龍繞道，也會積極探索收取隧道費的可能性，以收回成本。

撰文：經濟通採訪組

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