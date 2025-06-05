羅奇︰因見恒指回升修正「香港玩完論」

彭博日前刊出題為「羅奇現在說太早宣告香港玩完」的訪問。摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach)接受本地報章訪問時表示，一直留意香港市場，市場也是分析香港最重要的因素，「在香港，市場就是一切」，恒指回升後，他認為要挑戰自己，重新審視分析框架。

他強調，自己的分析框架有兩個根本因素，就是香港的管治及內地經濟放緩仍然不變，甚至會令香港與內地經濟更緊密。他指出，即使香港擔當對外窗口角色，但不認為北京會因此放鬆對港管治，北京處理長和(00001)出售港口就是一例。

*香港優勢是中國一部分*

至於被問及香港到底是「完」、「未完」，羅奇指，香港過去的身分認同（old sense of itself）已成過去，目前在以中國為中心的框架運作，「昔日以一國兩制下扮演特殊角色的城市，日後走向一國一制的框架」。

他表示，中美關係轉差下，中國及其他亞洲公司有意在港集資，國際投資者掀起「放售美國」（sell America）之風，均可能令香港受惠。羅奇不願比較香港、倫敦或迪拜等地，形容世界可容下多個主要金融中心，香港優勢是中國一部分。他說，中國經濟儘管面對困難，仍有龐大集資需要，「香港仍是首選」，倫敦及迪拜均沒此優勢。

撰文：經濟通採訪組

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