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QS世界排名 | 本港五間大學打入QS世界百強，港大升至全球11名

19/06/2025

QS世界排名 | 本港五間大學打入QS世界百強，港大升至全球11名

 

　　國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布「2026 QS世界大學排名」結果。美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology，MIT)連續14年位居榜首，亞洲排名最高學府為新加坡國立大學，全球排第八位。

 

　　至於本港，共有九間大學上榜，其中五間躋身全球首100位。排名最高仍然是香港大學，由去年全球第17位升至第11位，創排名新高，位列亞洲第二，超越新加坡南洋科技大學(第12位)、內地北京大學(第14位)及清華大學(第17位)。港大校長張翔形容創下歷史性的成就，港大會持續創新，積極助力國家發展策略成為教育強國，實踐宏偉使命。

 

教大、都大首上榜

 

　　中大列全球第32位，比去年躍升4位，創下自2010年排名設立以來最佳成績。科大就位居全球第44位，較去年上升3位。中大及科大位列本港第二及第三。另外，今年有兩間本港大學新上榜，包括香港都會大學及香港教育大學。

 

　　今年QS世界大學排名有超過1500間大學參與，來自106個國家及地區，規模屬歷來最大。除了麻省理工學院蟬聯榜首外，倫敦帝國學院繼續排行全球第二，史丹福大學則從去年第6名躍升至第3名，近日遭華府針對的哈佛大學則微跌一位，位居第5名。

 

撰文：經濟通採訪組

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