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娃哈哈 | 據報娃哈哈宗馥莉在港涉逾百億元遺產糾紛，三原告自稱同父異母

14/07/2025

娃哈哈 | 據報娃哈哈宗馥莉在港涉逾百億元遺產糾紛，三原告自稱同父異母

 

　　娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶后於去年因病離世後，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長，不過據《彭博》報道，於去年12月的香港法庭文件顯示，三名原告，分別為宗繼昌(Jacky Zong)、宗婕莉(Jessie Zong)和宗繼盛(Jerry Zong)。報道指，原告律師表明三人為宗馥莉同父異母的兄弟姐妹，入稟本港法院要求頒布禁制令，禁止宗馥莉處理存放在滙豐銀行帳戶中的資產。

 

　　原告方表示，三人還在杭州法院提起訴訟，以求獲得已故父親宗慶后承諾分給他們的3筆信託權益，每筆價值7億美元（約54.9億港元），即合共164.7億港元。

 

　　原告方稱，宗慶后曾要求下屬幫助他們在香港滙豐銀行設立信託，後來還要求助手在資金不足時將人民幣兌換成美元。他們要求宗馥莉履行父親的遺囑，支付數百萬美元的資產利息，並賠償他們因資金轉移造成的損失。

 

　　根據一份法律文件顯示，截至去年5月，約有110萬美元從該滙豐銀行戶口被轉出。而原告方表示，截至2024年初，該滙豐戶口的餘額約為18億美元（約141.3億港元），3人正試圖阻止宗馥莉處置、處理或貶損戶口中資產的價值。

 

　　代表宗馥莉的律師表示並不接受這些證據，又強調宗馥莉未曾接獲過宗慶后的相關指示。法官則指出，擔心自己的命令可能會干擾杭州法院的案件，宣布將在約兩個月後作出判決。

 

撰文：經濟通採訪組

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